L'iPhone 14 Pro débuterait toujours à 128 Go

L'iPhone 14 Pro va-t-il disposer d'un minimum de 256 Go de stockage, au lieu de 128 Go pour l'iPhone 13 Pro actuel ? Alors qu'Apple s'apprête vraisemblablement à augmenter ses tarifs , c'est une mesure qui permettrait de mieux faire passer la pilule. L'hypothèse émise par TrendForce, qui a fait couler pas mal d'encre cette semaine, a cependant été démentie par l'analyste Jeff Pu (via MacRumors ) qui affirme que l'iPhone 14 Pro d'entrée de gamme sera toujours proposé avec 128 Go de stockage.

L'iPhone 14 Pro, rendu par CGTrader

S'il est parfaitement possible que l'option ait été sur la table à un moment du développement des nouveaux modèles, Apple a sans doute jugé que les nouveautés de l'iPhone 14 Pro seront suffisantes pour ne pas avoir à faire ce choix : le nouveau design à double-poinçon, la puce Apple A16, l'appareil photo de 48 mégapixels et l'écran OLED toujours allumé devraient être des arguments suffisants pour provoquer la montée en gamme chez un certain nombre d'utilisateurs. La présentation des nouveaux modèles est attendue pour le mois de septembre