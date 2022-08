L'adaptateur secteur USB 5 W d'Apple en fin de vie

C'est bientôt la fin d'une longue carrière pour l'adapteur secteur USB de 5 W d'Apple : il n'est plus en vente dans de nombreux pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Chine ou encore l'Australie, où l'Apple Store indique un laconique « Épuisé ». Il est en revanche toujours disponible dans certaines régions comme aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni.Ce chargeur de 5 W a été fourni avec l'iPhone pendant de nombreuses années, jusqu'à l'iPhone 11 en 2019. Apple a cessé de fournir des chargeurs avec l'iPhone 12, et ce sont désormais des modèles USB-C bien plus rapides qui sont conseillés : l'adaptateur secteur USB‑C de 20 W d'Apple coûte toujours 25 € sur l'Apple Store (ou 22,95 € chez Amazon ).