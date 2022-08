Une sixième version bêta pour iOS 16

À peine une semaine après la précédente version qui a fait grand bruit car elle rétablissait l'affichage de pourcentage de la batterie dans la barre de menus de l'iPhone, Apple a hier soir envoyé aux développeurs la sixième version bêta d'iOS 16. L'été étant maintenant bien avancé, on sent que l'heure n'est plus à l'inclusion de nouveautés mais plutôt à la finalisation des différents chantiers en cours. Ainsi, pas de découverte fracassante dans cette nouvelle bêta. On peut toutefois citer une petite évolution dans la fonctionnalité d'affichage du pourcentage de la batterie : il est désormais possible d'activer le mode économie d'énergie sans avoir à activer l'affichage du pourcentage de la batterie (ces deux réglages étaient étrangement liés sur la cinquième bêta).La fin du développement de la première version dite « stable » d'iOS 16 approche : Apple doit avoir finalisé une première mouture pour le tout début du mois de septembre, les nouveaux iPhone étant directement équipés de cette nouvelle version majeure. Les développeurs d'Apple n'ont donc pas le droit d'être en retard pour iOS 16, mais il y a moins de contraintes pour iPadOS 16 dont le lancement pourrait être repoussé au mois d'octobre , le temps de finir de peaufiner Stage Manager.