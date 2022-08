La production des iPad touchée par des restrictions d'électricité

La production des différents modèles d'iPad pourrait être impactée par les vagues de chaleur qui touchent actuellement le sud-ouest de la Chine, nous apprend l'analyste Ming-Chi Kuo . Dans la province du Sichuan, les industriels de 19 des 21 principales villes ont reçu l'ordre de suspendre leur production du 15 au 20 août afin de prioriser l'approvisionnement en électricité des particuliers. Dans le Sichuan, 80% de l'électricité est produite à partir de barrages hydroélectriques ; avec des températures avoisinant les 42°C cette semaine, la demande d'électricité est au plus haut alors que la capacité de production est au plus bas.Selon Ming-Chi Kuo, les usines de Foxconn à Chengdu et de Compal à Chongqing devraient être affectées par ce rationnement. Les conséquences sur la production des iPad devraient être limitées si la production peut effectivement reprendre le 21 août, mais cela pourrait causer des retards ou des tensions sur les stocks si la situation se reproduit dans les prochaines semaines. D'ici la fin de l'année, deux modèles d'iPad doivent être mis à jour : Apple pourrait dévoiler l'iPad 10 dès septembre, et l'iPad Pro M2 en octobre ou en novembre.