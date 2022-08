Avec un nouveau design, l'iPad 10 lancé en septembre ?

L'iPad 10 serait entré en production en vue d'une commercialisation dès le mois de septembre, selon les sources de DigiTimes qui précise que la sortie prévue à la rentrée pourrait être repoussée si les restrictions d'électricité qui touchent actuellement la production des tablettes d'Apple perdurent dans le Sichuan. DigiTimes ajoute que c'est une mise à jour d'ampleur qui serait au programme avec desdans le design de la tablette d'entrée de gamme d'Apple.

Concept d'iPad 10 par Shailesh

Au début du mois, on avait pu découvrir le nouveau design en question grâce à des rendus 3D publiés par MySmart Price qui nous montraient une tablette aux bords plats (et non incurvés comme aujourd'hui) permettant la prise en charge de l'Apple Pencil 2, toujours avec un écran rectangulaire et un bouton d'accueil doté de Touch ID, avec un appareil photo protubérant à l'arrière, avec un port USB-C (et non Lightning comme aujourd'hui) mais sans la prise jack qui ferait ses bagages.

Les rumeurs évoquent également l'adoption de la puce Apple A14 (au lieu de la puce Apple A13 aujourd'hui) et de la 5G sur les modèles cellulaires. L'écran rectangulaire aux marges réduites passerait de 10,2" à 10,5". Les tarifs en Europe pourraient en revanche être revus à la hausse pour s'adapter au cours très défavorable de l'euro face au dollar.