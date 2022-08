Les écouteurs Beats Fit Pro de Kim K sont disponibles

Officiellement présentés la semaine dernière , les écouteurs Beats Fit Pro dans leur édition spéciale réalisée en collaboration avec Kim Kardashian sont désormais disponibles sur l'Apple Store , où ils sont proposés à 229,95 € . C'est le même prix que pour les coloris classiques . Dans cette collection spéciale, il y a trois nuances de marron : Lune, Dune et Terre, qui veulent s'approcher de la teinte de la peau.En France, il y a deux jours de délais pour obtenir ces écouteurs suite à une commande sur l'Apple Store, et les Beats Fit Pro édition spéciale Kim K sont également disponibles à l'Apple Store des Champs-Élysées. Aux États-Unis , il n'a fallu que quelques heures pour que les stocks soient dévalisés : les trois coloris sont désormais « Sold Out » sur le site d'Apple.