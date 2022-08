iOS 15.6.1 est disponible avec des correctifs de sécurité

Mise à jour 19:57 :

Apple a précisé qu'il s'agit de combler des failles du noyau et de WebKit qui pouvaient donner à des applications ou des sites web malveillants la possibilité d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur.

Une petite mise à jour est disponible pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad ce mercredi soir : iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1 sont de sortie ! Alors que nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de la sortie d'iOS 16 (et d'iPadOS 16 avec peut-être un peu de retard ), l'heure n'est pas à l'ajout de nouvelles fonctionnalités mais aux corrections de bugs et surtout à la mise en place dedont le détail n'est pas donné.Si vous disposez d'un iPhone ou d'un iPad qui tourne sur une des sous-versions d'iOS ou iPadOS 15, l'installation de cette nouvelle version est donc vivement conseillée. Pour accéder à cette mise à jour, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.