watchOS 8.7.1 corrige le bug de redémarrage de l'Apple Watch Series 3

Une petite mise à jour a été lancée hier soir pour l'Apple Watch Series 3, et uniquement pour ce modèle : watchOS 8.7.1 est de sortie pour corriger un bug qui pouvait causer le redémarrage inopiné de la montre. Sur les modèles plus récents, watchOS 8.7 reste la version la plus récente de disponible en attendant la sortie de watchOS 9 en septembre.Comme d'habitude, vous trouverez cette mise à jour dans l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone. Pour l'installation, la montre doit disposer d'au moins 50% de batterie et être placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone.