Apple diversifie sa production au Vietnam

Apple poursuit sa stratégie de diversification de sa chaîne de production au Vietnam, nous apprend le Nikkei Asia . Luxshare aurait en effet entamé une production de test de certains modèles d'Apple Watch et de MacBook, et Apple envisagerait également de confier à ce sous-traitant l'assemblage des HomePod. Apple n'est présente au Vietnam que depuis 2019, initialement avec la production des AirPods et plus récemment avec certaines références d'iPad.

La production des AirPods au Vietnam

En mai dernier, Tim Cook avait reçu le Premier Ministre vietnamien à Cupertino et avait confié espérer des politiques plus favorables à l'installation des sous-traitants d'Apple dans son pays, sans dévoiler la teneur des négociations. Cela fait quelques années qu'Apple veut réduire sa dépendance de la Chine et les perturbations rencontrées durant la crise sanitaire du Covid-19 n'ont fait qu'accélérer le mouvement.