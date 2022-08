Puce M2 Pro : Apple serait prioritaire pour les 3 nm de TSMC

TSMC est à l'heure pour la production de ses premières puces gravées avec une finesse de 3 nanomètres, rapporte le Commercial Times . La production de masse débuterait dès le mois de septembre et Apple serait prioritaire : ce sont les puces M2 Pro et M2 Max qui seraient les premières à en profiter, possiblement d'ici la fin de l'année. Pour les puces les plus mobiles, il faudra attendre l'année prochaine : sur l'iPhone, ce sera donc avec la puce Apple A17 de l'iPhone 15 Pro, la puce Apple A16 de l'iPhone 14 Pro (et uniquement Pro ) restant gravée avec une finesse de 5 nanomètres.Cette nouvelle étape dans la miniaturisation des puces est primordiale pour l'efficience énergétique : TSMC promet ainsi jusqu'à +15% de puissance à consommation égale ou jusqu'à -30% de consommation à performance identique, le tout en gagnant 42% en compacité, et cela indépendamment des améliorations apportées par Apple dans le design de ses puces.

Visuel par MacRumors

Les produits pour lesquels l'efficience énergétique est la plus importante sont bien sûr les portables, et Apple devrait ainsi dévoiler une mise à jour des MacBook Pro 14,2" et 16,2" pour leur intégrer les puces M2 Pro et M2 Max. Si tout se passe bien, la présentation pourrait avoir lieu dès la fin de l'année mais il est possible que le lancement soit reporté à début 2023 si la production prend du retard. Une nouvelle version haut de gamme du Mac mini devrait également recevoir la puce M2 Pro, là aussi peut-être dès la fin de cette année si tout se déroule comme prévu.