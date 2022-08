La version finale d'iOS 16 serait déjà prête

Le développement de la version finale d'iOS 16 aurait été finalisé dans le courant de la semaine dernière, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Cela peut paraître un peu tôt, mais c'est le délai nécessaire pour qu'Apple puisse installer une version à peu près stable sur les premiers exemplaires d'iPhone 14 qui sont en production et seront lancés le mois prochain. Toujours selon Mark Gurman, c'est en effet dès le mercredi 7 septembre qu'Apple présenterait sa nouvelle gamme de smartphones qui seraient finalement disponibles le vendredi 16 septembre.Comme chaque année, il est ainsi probable qu'Apple passe rapidement à la bêta d'iOS 16.1 et que de premiers correctifs soient inclus dès septembre avec iOS 16.0.1 si des bugs invalidants sont identifiés dans les deux prochaines semaines (l'année dernière, il n'avait fallu qu'une semaine après la sortie de l'iPhone 13 pour qu'Apple sorte iOS 15.0.1 ).Le scénario devrait être le même pour watchOS 9 qui sera directement installé sur la prochaine gamme d'Apple Watch Series 8 , dont la présentation est également attendue pour le début du mois de septembre. Pour iPadOS 16 et macOS Ventura , Apple a vraisemblablement pris trop de tard dans le développement de Stage Manager et Mark Gurman prévient qu'il faudra attendre le mois d'octobre.