De la pub sur Apple Maps en 2023 ?

Apple prévoit d'étendre son activité publicitaire à l'application Plans dans le courant de l'année 2023, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg estime que le développement technique est déjà en cours. Il ne s'agirait pas de bannières traditionnelles mais plutôt de la possibilité pour les annonceurs de placer leurs commerces en haut de la liste lorsque l'utilisateur fait des recherches spécifiques. Par exemple, des chaînes de fast-food pourraient payer pour apparaître en premier si l'utilisateur a une soudaine envie de frites et cherche donc des adresses à proximité.

L'application Plans sur macOS Ventura et iOS 16

C'est un principe qui est déjà à l'oeuvre chez la concurrence d'Apple (Google Maps, Waze, Yelp, etc.) et c'est d'ailleurs quelque chose qu'Apple connaît bien puisque l'on retrouve le même type de placements publicitaires dans les résultats de l'App Store. Selon Mark Gurman, le business publicitaire d'Apple rapporterait environ 4 milliards de dollars par an. En mai dernier, Apple aurait réorganisé ses services et la publicité aurait désormais son propre département dirigé par Todd Teresi, qui compterait à terme faire grimper ce résultat à 10 milliards.