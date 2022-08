MacBook Pro M2 Pro : des doutes sur la gravure en 3 nm

Les puces M2 Pro et M2 Max de la prochaine génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces seront-elles gravées avec une finesse de 3 nanomètres ? Chez TSMC, le fondeur taïwanais d'Apple, on se tient prêt pour la sortie des premiers processeurs utilisant cette nouvelle méthode de gravure d'ici la toute fin de l'année et il se murmure qu'Apple aurait négocié une priorité afin que ses prochaines puces haut de gamme puissent en profiter sans attendre.Ming-Chi Kuo se montre cependant moins enthousiaste que le reste de la presse : TSMC ayant prévenu que les bénéfices issus de ses puces de 3 nanomètres n'arriveraient pas avant 2023, l'analyste table plutôt sur le maintien d'une gravure de 5 nanomètres sur les puces M2 Pro et M2 Max pour le moment. On ne sait pas trop s'il s'agit d'une simple déduction ou si Ming-Chi Kuo dispose d'informations confidentielles permettant d'appuyer son propos. Il entre en tout cas en contradiction avec plusieurs autres sources du secteur comme le Commercial Times et DigiTimes qui promettent bien les 3 nanomètres pour la fin de cette année chez Apple.Si cette incertitude fait couler autant d'encre, c'est que ces deux petits nanomètres de différence ont une importante conséquence sur l'efficience énergétique des puces. Le process N3 de TSMC permet en effet de gagner jusqu'à 15% de performances à consommation égale ou d'économiser jusqu'à 30% de consommation à puissance égale. Autre avantage, le composant peut être jusqu'à 42% plus compact, ou engranger plus de transistors dans un format de même taille. Sur un ordinateur portable comme le MacBook Pro, c'est une avancée qui n'a rien de négligeable !Apple pourrait présenter la première révision de ses MacBook Pro 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max d'ici la fin de l'année, mais Mark Gurman a prévenu qu'il n'était pas impossible que le lancement soit repoussé au printemps 2023 si la production prenait du retard. L'autre machine qui devrait accueillir la puce M2 Pro devrait être le Mac mini , dont la révision est également espérée pour cet automne.