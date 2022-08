Apple élargit son Self Service Repair Store aux Macs

Le Self Service Repair Store d'Apple, lancé en avril dernier aux États-Unis, ne concernait initialement que l'iPhone. Il est désormais élargi aux MacBook Air et MacBook Pro avec les puces de la gamme M1, a annoncé Apple dans un communiqué de presse . Il est donc possible d'acheter des composants et des outils officiels sur le Self Service Repair Store , avec toute la documentation nécessaire pour réparer son Mac soi-même.Il y a plus d'une douzaine de réparations possibles pour chaque modèle, du remplacement de l'écran à celui du châssis et de la batterie en passant par le trackpad. Une fois les composants défectueux remplacés, il est possible de les renvoyer à Apple et dans certains cas de recevoir un bon d'achat de compensation. Pour certaines réparations nécessitant de multiples outils qui seraient trop coûteux à acheter à l'unité, Apple propose la location de kits d'outils pour 49 dollars la semaine. Comme pour l'iPhone, Apple précise que ce service est réservé aux clients n'ayant pas peur de mettre la main dans le cambouis : les utilisateurs qui n'ont aucune expérience dans la réparation sont invités à passer par le réseau de réparateurs officiels.L'ouverture du programme de réparation d'Apple aux particuliers a été reçue plutôt froidement par les militants aux droit à la réparation : Apple a devancé la législation sur le sujet, mais avec des pratiques tarifaires rendant ce nouveau service assez peu pertinent. Dans son communiqué de presse, Apple annonce que d'autres modèles de Macs seront éligibles à ce service pour particuliers d'ici la fin de l'année. D'autres pays seront également concernés dans les prochains mois, à commencer par l'Europe sans plus de précisions.