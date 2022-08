iOS 16.1 devrait permettre de supprimer l'app Cartes

iPadOS 16 ne sortira pas en même temps qu'iOS 16 : Apple a hier soir confirmé que la prochaine mise à jour majeure du système de l'iPad sortira en décalé , vraisemblablement dans le courant du mois d'octobre. La première version bêta d'iPadOS 16.1 a ainsi été envoyée aux développeurs, qui ont commencé à fouiller dans la quête de nouveautés et ont fait une intéressante découverte au niveau de l'application Cartes (anciennement Wallet). Des mentions dans le code source du système évoquent la possibilité de supprimer cette application (voire qu'elle ne soit plus installée par défaut), et de la récupérer par le biais de l'App Store.

Capture via MacRumors

La version bêta d'iOS 16.1 n'est pas encore disponible et iPadOS 16.1 n'intègre pas l'application Cartes : il est donc en l'état impossible de vérifier si cette possibilité de supprimer Cartes est bien en place, mais ces portions de code ne sont sans doute pas apparues pour rien. Il s'agit probablement d'une mesure visant à anticiper de futures régulations : l'Union européenne pourrait notamment bientôt forcer Apple à ouvrir la puce NFC de l'iPhone aux développeurs tiers.