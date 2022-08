Apple enregistre un premier produit équipé du Bluetooth 5.2

Apple vient de faire certifier un nouveau produit auprès du Bluetooth Launch Studio, un site du Bluetooth SIG qui répertorie les produits compatibles avec sa norme. C'est la version 5.3 de la norme Bluetooth qui est citée, mais MacRumors nous indique qu'il y a généralement un numéro de version de décalage pour des raisons qui nous échappent : il faudrait donc s'attendre à la prise en charge du Bluetooth 5.2 , et c'est la version qui apporte la prise en charge du Bluetooth LE Audio.Cette norme permet la compatibilité avec le codec LC3, qui permet de transmettre un son plus qualitatif dans une bande passante réduite : cela devrait améliorer la qualité des appels, et Apple pourrait en profiter pour apporter la prise en charge du format Lossless Audio (sans perte) sur Apple Music. Il y a d'autres améliorations de prévues, comme la prise en charge d'Auracast pour la diffusion simultanée de contenus audio sur plusieurs appareils à la fois, et sur deux écouteurs sans fil simultanément (aujourd'hui, l'un reçoit le signal puis le transmet au second).Sans grand doute, cet enregistrement doit correspondre à de nouveaux modèles d'AirPods, alors qu'une mise à jour des AirPods Pro est attendue pour cet automne. Il a un temps été question d'un nouveau design sans tiges externes, mais ce ne serait finalement pas le cas selon les dernières rumeurs. Une des grandes nouveautés des AirPods Pro 2 résiderait dans les capacités de sa nouvelle puce Apple H2, avec la prise en charge du Bluetooth 5.2, de meilleures performances sans fil et une autonomie accrue, ainsi que la prise en charge de l'audio sans perte. Le boîtier pourrait également évoluer avec une recharge plus rapide des écouteurs, mais le connecteur serait toujours au format Lightning (la bascule sur l'USB-C attendrait 2023 ).