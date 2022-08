L'iPhone 14 Pro décliné en violet ?

Cela fait quelques mois qu'il se murmure ici et là qu'Apple pourrait décliner l'iPhone 14 Pro en violet, possiblement pour remplacer le modèle vert. À moins de deux semaines de la présentation des nouveaux modèles qui aura lieu le mercredi 7 septembre, des maquettes colorées apparues sur Weibo il y a quelques heures prétendent nous montrer les coloris des futurs modèles Pro. Il y a le graphite, l'or, l'argent et le bleu, et le vert est effectivement remplacé par un violet foncé.Ce violet semble avoir un comportement particulier lorsqu'il est exposé à la lumière : plutôt discret en temps normal, il révèle un coloris bien plus vif s'il est mis au soleil comme le montre la petite vidéo suivante partagée par DuanRui sur Twitter.Bien sûr, il ne s'agit que de maquettes : ces outils de travail sont notamment utilisés par les accessoiristes pour tester leurs coques et étuis en amont de la commercialisation de la nouvelle gamme d'iPhone. Si les fuites de maquettes sont généralement plutôt fiables en ce qui concerne le design et les dimensions qui doivent être très précises, les teintes peuvent en revanche s'éloigner de la réalité, les techniques de fabrication de ces maquettes n'étant pas les mêmes que celles d'Apple. Verdict dans deux petites semaines !