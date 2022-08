iPhone 14 : la connexion satellitaire en partenariat avec Globalstar ?

Apple s'apprêterait à dévoiler son service de communication par satellite en partenariat avec Globalstar, selon Tim Farrar de Telecom, Media and Finance Associates, une entreprise de consultants spécialisés dans le domaine.Hier, l'opérateur mobile américain T-Mobile a annoncé un partenariat avec SpaceX pour apporter un service de connexion satellitaire dans les régions reculées où le réseau cellulaire traditionnel est insuffisant. Le service utiliserait le spectre des 12 Ghz pour offrir une connexion rudimentaire par le biais d'un modem 5G, et il devrait être lancé en bêta l'année prochaine, seulement avec les SMS dans un premier temps (et l'envoi pourrait prendre jusqu'à 30 minutes).Le calendrier de cette annonce ne serait pas du tout anodin : T-Mobile et SpaceX voudraient occuper l'espace médiatique avant qu'Apple ne fasse sa propre annonce le 7 septembre à l'occasion de la présentation de l'iPhone 14 . Le visuel de l'événement présente d'ailleurs des étoiles autour du logo d'Apple, ce qui pourrait être un indice au sujet de cette future fonctionnalité.

(lire : Far Out : Apple présentera l'iPhone 14 le 7 septembre)

Les rumeurs d'une compatibilité de l'iPhone avec les réseaux satellitaires ne sont pas nouvelles — on en parlait d'ailleurs déjà pour l'iPhone 13 l'année dernière. En février, on avait d'ailleurs apprisavait dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour s'offrir l'accès continu à 17 satellites de Globalstar. Selon le journaliste Mark Gurman, le service serait avant tout destiné aux urgences, là aussi limité aux messages dans un premier temps. Il fonctionnerait avec une connexion satellitaire directe (et ne serait donc pas compatible avec les modèles d'iPhone actuels), avec la nécessité d'être en extérieur et en mouvement : la connexion prendrait alors près d'une minute. Selon Tim Farrar, ce service d'urgence pourrait être... gratuit ! Si les rumeurs voient juste, on devrait découvrir tous les détails le 7 septembre.