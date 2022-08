Une taille de 47 mm pour l'Apple Watch Pro ?

La future édition Pro de l'Apple Watch aurait une taille unique de 47 mm, plus grande que les deux modèles classiques de 41 et 45 mm. C'est le site Macotakara qui l'affirme et ce n'est pas tellement une surprise : en juillet, l'analyste Ross Young avait déjà prévenu que l'Apple Watch Pro accueillerait un écran de 1,99 pouces , contre 1,901 pouces pour la dalle du modèle classique de 45 mm. Il est également question d'un écran parfaitement plat, alors que les modèles actuels ont une vitre incurvée sur les côtés. Ce nouveau design pourrait permettre d'accroitre la solidité de la montre.

Les bords incurvés de l'Apple Watch Series 7

C'est le 7 septembre qu'Apple dévoilera sa nouvelle gamme de montres connectées . Selon les rumeurs dont nous disposons, il devrait y avoir l'Apple Watch Series 8, l'Apple Watch Pro et une mise à jour de l'Apple Watch SE en entrée de gamme, alors que l'Apple Watch Series 3 prendrait enfin sa retraite.L'Apple Watch Pro, qui remplacerait l'Apple Watch Edition avec son châssis en titane, se distinguerait par un nouveau design plus angulaire et quelques fonctionnalités exclusives, dont une batterie plus capacitaire et des capteurs améliorés pour la randonnée et la nage. L'Apple Watch Pro devrait bien sûr hériter des avancées de l'Apple Watch Series 8, incluant le potentiel capteur de température corporelle ainsi que les améliorations des capteurs et des communications sans fil.