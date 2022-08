Les MacBook Pro avec puce M2 Pro encore en développement

La prochaine génération de MacBook Pro 14,2" et 16,2" serait encore dans la phase de développement et de test, prévient Mark Gurman dans sa newsletter dominicale. Apple aurait toujours pour objectif de sortir ces nouveaux modèles d'ici la fin de l'année, mais il serait à ce stade toujours possible que le lancement soit finalement repoussé au début de l'année prochaine s'il y a le moindre pépin dans la mise en place de la chaîne de production.Cet automne, l'architecture Apple Silicon fêtera ses deux ans et on s'attend à une nouvelle salve d'annonces pour achever la transition : il manque effectivement le Mac mini avec puce M2 Pro ainsi que le nouveau Mac Pro qui pourrait être présenté sous la forme d'un aperçu pour une sortie en 2023. Si Apple est bien en mesure de dévoiler un Mac mini avec puce M2 Pro, alors cette puce devrait également pouvoir trouver le chemin des MacBook Pro 14,2" et 16,2". Ces deux gammes sont en tout cas liées à la disponibilité de cette nouvelle puce, et elles pourraient donc sortir en même temps.Les puces M2 Pro et M2 Max offriront une petite montée en puissance ainsi que des coeurs supplémentaires. Pour la puce M2 Max haut de gamme, Mark Gurman affirme qu'il y aura 12 coeurs de CPU et de 38 coeurs de GPU, contre 10 coeurs de CPU et 32 coeurs de GPU pour la puce M1 Max. Reste la question de la finesse de gravure qui fait débat ces dernières semaines, l'impact sur l'autonomie étant considérable : alors que TSMC finalise sa méthode de gravure d'une finesse de 3 nanomètres avec un démarrage de la production prévu pour la fin de l'année, Ming-Chi Kuo prévenait la semaine dernière qu'Apple pourrait finalement rester aux 5 nanomètres pour le moment.En dehors des processeurs, les autres nouveautés devraient être assez modestes : Mark Gurman n'en cite d'ailleurs aucune et il se contente d'affirmer que le design restera identique. Il faut ainsi s'attendre à une mise à jour "de routine", avec quelques composants qui seront mis à niveau pour que la gamme reste à la page mais sans évolution majeure.Si les MacBook Pro 14,2" et 16,2" vous font de l'oeil et que vous ne souhaitez pas attendre, n'oubliez pas qu'il y a régulièrement des offres promotionnelles chez les revendeurs ( voir notre comparateur ). Si vous êtes étudiant ou enseignant, l'offre Back to School vous permet d'obtenir un bon d'achat de 150 € en plus de la remise déjà accordée sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).