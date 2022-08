Le casque VR d'Apple s'appellera-t-il Reality One ou Reality Pro ?

Apple commence à enregistrer les marques commerciales qui seront utilisées pour son futur casque de réalité virtuelle et augmentée. Sur Bloomberg , Mark Gurman a repéré trois dépôts de marques : Reality One, Reality Pro et Reality Processor. Ce n'est pas directement Apple qui a enregistré ces marques mais une société écran basée dans le Delaware, plus précisément au 1209 Orange Street à Wilmington : cette adresse a été fréquemment utilisée par Apple pour sécuriser des marques en discrétion ces dernières années.Les enregistrements n'apportent pas le moindre détail sur les marques enregistrées, mais les marques parlent d'elles-mêmes : Reality One et Reality Pro pourraient correspondre aux noms de deux modèles de casque de réalité virtuelle, alors que Reality Processor pourrait désigner une puce créée spécifiquement pour faire tourner ce tout nouveau produit. En mai, Apple avait également déposé la marque realityOS par le même biais.Selon les rumeurs dont on dispose, le casque d'Apple pourrait être commercialisé dès le début de l'année prochaine et il n'est donc pas exclu qu'Apple en fasse la présentation le 7 septembre , avec plusieurs mois d'avance, afin que les développeurs aient le temps de se préparer à l'arrivée de cette nouvelle plateforme. Le casque de réalité mixte d'Apple devrait être particulièrement haut de gamme, avec un processeur très puissant dérivé de la puce M2 avec des capacités supplémentaires pour les graphismes, un système complexe de caméras, une technologie avancée de suivi des yeux et des écrans de très haute résolution.