Une huitième version bêta pour iOS 16

Apple a hier soir envoyé la huitième version bêta d'iOS 16 aux développeurs. Comme la semaine dernière, il n'y a visiblement pas grand chose de nouveau et il s'agit principalement de corriger les derniers petits bugs en vue de l'arrivée de la version finale, qui est déjà prête pour être installée sur les premiers exemplaires d'iPhone 14 dès leur sortie. C'est le mercredi 7 septembre , la semaine prochaine, qu'Apple dévoilera sa nouvelle gamme de smartphones qui seront directement équipés d'iOS 16.Si l'iPhone 14 est commercialisé rapidement — les rumeurs évoquent un lancement le vendredi 16 septembre — alors iOS 16 devrait être disponible d'ici-là et le lancement est donc sans doute très proche. Pour iPadOS 16 en revanche, les ingénieurs de Cupertino vont se laisser un peu plus de temps : la semaine dernière, Apple a prévenu qu'il y aurait un lancement différé cette année et que les iPad passeront directement sur iPadOS 16.1 en octobre.