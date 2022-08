Apple Watch Pro : doutes sur la compatibilité des bracelets

Si l'Apple Watch Pro change de design comme semblent le suggérer certaines rumeurs, va-t-elle continuer à faire perdurer la compatibilité des bracelets ? Avec une taille de 47 mm , un écran parfaitement plat et des bords qui seraient moins arrondis, la nouvelle montre connectée haut de gamme d'Apple pourrait nécessiter des bracelets plus adaptés. Sur Weibo , le compte UnclePan qui a déjà eu de bonnes informations affirme que l'Apple Watch Pro inaugurera de nouveaux bracelets. Le célèbre journaliste Mark Gurman se veut un peu plus rassurant : il devrait effectivement y avoir de nouveaux bracelets mieux taillés pour le nouveau design, mais il serait toujours possible d'utiliser les anciens même si leur design ne serait alors pas parfaitement adapté visuellement.

Rendu par @ld_vova

C'est le mercredi 7 septembre qu'Apple dévoilera sa nouvelle gamme de montres connectées. L'Apple Watch Pro devrait remplacer l'Apple Watch Edition en haut de gamme, toujours avec un châssis en titane mais avec quelques évolutions spécifiques pour la distinguer matériellement de l'Apple Watch Series 8 comme le nouveau design plus robuste, l'écran plus grand, une batterie plus importante et des capteurs améliorés pour la randonnée et la nage.