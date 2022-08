Le prochain iPhone SE reprendra-t-il le design de l'iPhone XR ?

Pour l'iPhone SE de troisième génération sorti en mars dernier , Apple s'est contentée d'une simple mise à jour du précédent modèle, en intégrant la puce A15 et la 5G mais sans faire évoluer le châssis qui est resté identique depuis l'iPhone 8 qui remonte à 2017. Le futur iPhone SE de quatrième génération devrait enfin abandonner ce design daté. Selon Jon Prosser , le prochain iPhone SE aurait un design identique à celui de l'iPhone XR. Il n'y aurait ainsi plus de bouton d'accueil avec Touch ID, mais un grand écran à encoche pour loger les capteurs de Face ID.

L'iPhone SE, l'iPhone XR et l'iPhone 13

Ce n'est pas la première fois que cette piste est évoquée par les rumeurs. Plus tôt cette année, l'analyste Ross Young prévenait en revanche qu'Apple pourrait modifier la taille de l'écran : Apple pourrait effectivement s'inspirer fortement de l'iPhone XR, mais avec un écran de 5,7" au lieu de 6,1". À noter qu'il s'agirait toujours d'une dalle LCD et non OLED comme sur les modèles plus haut de gamme : les marges autour de l'écran seraient ainsi plus épaisses, comme sur l'iPhone XR qui est nettement plus volumineux que l'iPhone 13 alors que son écran a une diagonale identique.Pour ce qui est de la date de lancement, c'est le plus grand flou pour le moment : certains comme Ming-Chi Kuo ont évoqué une commercialisation dès 2023 mais d'autres ne s'attendent pas à une sortie avant 2024 . Quoi qu'il en soit, il n'y aurait donc rien d'imminent et les rumeurs auront le temps de s'affiner dans les prochains mois.