La responsable de la confidentialité quitte Apple

Apple va changer de responsable de la confidentialité et de la vie privée. Jane Horvath, qui avait rejoint l'entreprise en 2011, va rejoindre un cabinet d'avocats et a ainsi annoncé son départ d'Apple dans un mémo interne qui a pu être consulté par Bloomberg . Avocate de formation, lade Cupertino a eu un rôle grandissant ces dernières années, Apple utilisant de plus en plus la confidentialité et le respect de la vie privée de ses produits comme un argument de vente.Elle s'est plus largement fait connaître en 2016, lorsqu'elle a tenu tête au FBI dans l'affaire San Bernardino et a refusé d'implémenter une porte dérobée au sein de l'iPhone. Elle est également responsable de la mise en conformité d'Apple au règlement général sur la protection des données (RGPD) au sein de l'Union européenne. On ne sait pour le moment pas qui remplacera Jane Horvath à la tête de la confidentialité et de la vie privée chez Apple, qui n'a pas souhaité commenter l'information.