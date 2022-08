Un aperçu des couleurs de la gamme d'iPhone 14 ?

Nous voici à une semaine de l'événement Apple de rentrée , celui durant lequel sera présentée la gamme d'iPhone 14. La semaine dernière, des maquettes nous avaient montré l'existence probable d'un coloris violet pour l'iPhone 14 Pro : de nouvelles rumeurs sur Naver (@yeux1122) appuient cette hypothèse et le graphiste Ian Zelbo nous propose des rendus en haute qualité de ce à quoi cela devrait ressembler. Ce nouveau coloris violet remplacerait a priori le bleu.Sur les iPhone 14 classiques, c'est le rose qui ferait ses bagages et il laisserait également sa place à un coloris violet, plus vif que sur la gamme Pro. Selon les rumeurs, il ne devrait pas y avoir de changement sur les autres teintes.Les rumeurs au sujet de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro ont été très nombreuses ces derniers mois et on connaît déjà de nombreux aspects techniques de la nouvelle gamme. Ces bruits de couloir de dernière minute restent cependant à prendre avec prudence, les indiscrétions émanant de sources qui n'ont pas un historique bien établi. Réponse mercredi prochain !