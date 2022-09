Apple quitte le conseil d'administration de DiDi

C'est par le biais d'une simple phrase publiée sur le site de DiDi que l'entreprise chinoise, spécialisée dans la mise en relation d'utilisateurs et de conducteurs de taxis et de VTC, a annoncé la démission d'Adrian Perica de son conseil d'administration. Peu connu du grand public, Adrian Perica est de Vice-Président des acquisitions d'Apple, qui avait investi un milliard de dollars dans Didi Chuxing en 2016 et avait pour l'occasion gagné son rond de serviette à son conseil d'administration.

Tim Cook et Liu Qing, présidente de Didi Chuxing

Apple n'a jamais précisé quelles étaient réellement ses intentions derrière son investissement dans DiDi. Tim Cook s'était à l'époque contenté d'affirmer que cet accord lui permettraitet d'obtenir. À l'époque, on imaginait que cet accord pouvait avoir quelque chose à voir avec la volonté d'Apple de se lancer sur le marché des véhicules autonomes.Depuis l'année dernière, DiDi est dans la tourmente en Chine suite à sa volonté avortée de se lancer sur le marché financier américain sans l'aval de Pékin : son application a été retirée des boutiques d'applications chinoises, ce qui a valu à l'entreprise de perdre 80% de sa valeur, et DiDi a dû régler le mois dernier une amende de 1,2 milliards de dollars pour des infractionsIl n'est d'ailleurs pas impossible que cette séparation d'Apple ne soit pas de son propre fait, mais aucune des deux entreprises n'a souhaité s'exprimer sur le sujet et on n'en saura donc pas plus pour le moment.