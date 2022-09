iOS 12.5.6 lancé pour les anciens iPhone, iPad et iPod touch

Avis aux utilisateurs d'anciens modèles d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch qui ne sont pas compatibles avec les versions d'iOS les plus récentes : Apple vient de sortir iOS 12.5.6 pour apporter des corrections de failles sur ces appareils. Cela concerne l'iPhone‌ 5s, ‌l'iPhone‌ 6 et l'‌iPhone‌ 6 Plus, l'iPod touch de sixième génération, l'iPad Air de première génération ainsi que les iPad mini 2 et 3. Les plus anciens de ces appareils remontent à 2013.Cette mise à jour corrige des failles du noyau et de WebKit qui ont vraisemblablement déjà été exploitées par des personnes malveillantes et qui peuvent permettre à une application ou un site web malveillants d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur : son installation est donc vivement conseillée. Ces failles ont déjà été corrigées sur iOS 15.6.1 et macOS 12.5.1 il y a deux semaines, sans oublier Safari 15.6.1 pour les utilisateurs de macOS Big Sur et Catalina.