Le grand modèle d'iPhone 14 s'appellerait iPhone 14 Plus

Il s'appellerait finalement iPhone 14 Plus : le grand modèle d'iPhone 14 de la gamme classique ne prendrait pas le même suffixe que la version Pro avec l'iPhone 14 Pro Max. Une photo d'emballage de coque publiée sur Twitter ( @Tommyboiiiiii ) nous montre ce nouveau nom, dont la véracité a d'ailleurs été confirmée cette nuit de manière indépendante par le site 9To5Mac Pour résumer, on devrait donc avoir d'un côté l'iPhone 14 (6,1") et l'iPhone 14 Plus (6,7"), et d'un autre l'iPhone 14 Pro (6,1") et l'iPhone 14 Pro Max (6,7"). Rappelons une nouvelle fois qu'il ne devrait pas y avoir de modèle mini cette année , Apple ayant été déçue par les volumes de vente de ce petit modèle — ce qui n'empêchera pas l'iPhone 13 mini de rester au catalogue à prix réduit. La présentation de la gamme d'iPhone 14 aura lieu le mercredi 7 septembre