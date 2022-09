Finalement, un seul poinçon tout en longueur sur l'iPhone 14 Pro ?

À moins d'une semaine de la présentation de la gamme d'iPhone 14 et plus précisément de l'iPhone 14 Pro qui abandonnera sa fameuse encoche pour basculer sur un système de double poinçon, nous ne savons pas encore tout de la manière dont Apple va gérer cette nouveauté d'un point de vue logiciel. Car si l'iPhone 14 Pro est bien équipé de deux poinçons bien distincts d'un point de vue matériel — les schémas industriels ne trompent pas — Apple pourrait exploiter l'espace entre les deux de manière assez inattendue.Hier, le site MacRumors a reçu une information anonyme selon laquelle Apple conserverait finalement un fond noir entre les deux poinçons, ce qui donnerait l'illusion d'un long poinçon unique lors de l'utilisation. Cette indiscrétion a depuis été confirmée par Mark Gurman sans plus d'explications, mais finalement c'est le site 9To5Mac qui apporte la pièce du puzzle manquante : cet espace entre les deux poinçons serait dédié à l'affichage des indicateurs de confidentialité, qui ressembleraient ainsi à des petites diodes (orange pour le microphone, verte pour la caméra) sur fond noir comme sur le montage ci-dessous.Aujourd'hui, ces indicateurs apparaissent sur le côté droit de l'encoche et sont assez peu visibles. Avec ce nouvel affichage, Apple s'approcherait ainsi de l'effet visuel obtenu sur les MacBook sur lesquels c'est une LED qui est utilisée. Sur l'iPhone 14 Pro, cette zone aurait l'avantage de rester tactile et donc cliquable, avec la possibilité d'obtenir des détails sur les applications faisant appel au micro ou à la caméra lorsque l'utilisateur clique sur les indicateurs. L'application Appareil photo recevrait un nouveau design pour l'occasion, avec des boutons qui se retrouveraient directement au niveau de la barre de statut.