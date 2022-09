Une nouvelle fournée d'iPod va devenir obsolète

Une nouvelle fournée d'iPod va bientôt devenir obsolète, selon un mémo interne d'Apple qu'a pu consulter MacRumors : l'iPod nano de septième (et dernière) génération, l'iPod shuffle de fin-2012 et l'iPod touch de cinquième génération ne pourront plus bénéficier de la moindre réparation auprès du SAV d'Apple un peu plus tard ce mois-ci. Il s'agit donc des derniers instants pour demander une réparation sur ces modèles, dont la disponibilité des composants n'est déjà plus garantie puisque certaines références sont devenues « anciennes » il y a deux ans.

La septième génération d'iPod nano

L'iPod shuffle et l'iPod nano avaient été retirés des rayons en juillet 2017, trois ans après la disparition de l'iPod classic . L'iPod touch est resté au catalogue jusqu'à mai 2022 : les modèles de sixième et septième génération sont toujours éligibles aux réparations auprès du circuit officiel d'Apple.