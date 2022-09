Ce à quoi l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro devrait ressembler

Apple a déjà laissé trainer de multiples indices au sujet de l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro au sein des versions bêtas successives d'iOS 16 : la plus probante est la mise en place de versions « veille » des fonds d'écran fournis avec le système, qui sont des alternatives très sombres aux fonds d'écran traditionnels afin de consommer le moins d'énergie possible dans le cadre d'un affichage permanent.Aujourd'hui, le site MacRumors nous partage des rendus de ce à quoi cela devrait ressembler. Selon nos confrères, ces rendus proviennent de la même source qui a dévoilé l'information à propos du poinçon unique de l'iPhone 14 Pro : on pensait jusqu'ici que les deux poinçons de l'iPhone 14 Pro seraient bien visibles, mais Apple conserverait finalement un fond noir entre les deux qui survirait à mieux mettre en valeur les deux indicateurs de confidentialité vert et/ou orange pour la caméra et le micro.Selon cette source, les fonds d'écran utilisés en mode « veille » seront forcément des versions alternatives des fonds d'écran utilisés lorsque l'écran est allumé à pleine puissance : il ne serait pas possible de choisir deux visuels différents car Apple jouerait d'effets de profondeur et de couleurs pour passer de l'un à l'autre de manière élégante. Lorsque l'image utilisée a été prise par l'utilisateur, Apple détecterait les niveaux de profondeur des photos pour n'afficher que les éléments du premier plan.En haut de l'écran, le poinçon permettrait de gagner de la place par rapport à l'encoche et Apple pourrait donc revenir à une barre de statut plus complète, sans besoin d'inclure le pourcentage de la batterie sur son visuel . Cette barre de statut serait absente en veille. En veille, l'iPhone continuerait à afficher les widgets de manière continue mais iOS jouerait avec leur visibilité de manière régulière afin d'éviter le phénomène de rémanence pouvant endommager l'écran OLED en cas d'affichage fixe trop prolongé. Les notifications seraient bien présentes, mais seulement pour une dizaine de secondes : au-delà, l'utilisateur pourrait avoir une option pour afficher un compteur de notifications sur le bas de l'écran.La fonctionnalité serait encore en plein rodage, avec des bugs qui restent à corriger alors que la version finale d'iOS 16 est déjà installée sur les iPhone 14 Pro en cours de production : Apple prévoirait le déploiement très rapide d'iOS 16.0.1 (voire d'iOS 16.1) pour apporter une première mise à jour de stabilité. La présentation de l'iPhone 14 Pro est prévue le mercredi 7 septembre , et la commercialisation pourrait survenir dès le vendredi 16 septembre.