Nouveaux modèles : les stocks d'Apple Watch au plus bas

Les stocks d'Apple Watch sont au plus bas en l'amont de la présentation de la nouvelle gamme de montres connectées d'Apple. Il n'y a pratiquement plus d'Apple Watch Series 7 à vendre sur l'Apple Store , presque tous les modèles étant désormais indiqués comme « Actuellement indisponible », et il en va de même pour l'Apple Watch SE. Il y a parfois des restes de stock en boutique mais beaucoup plus rarement en livraison, signe qu'Apple a vidé ses entrepôts pour préparer l'arrivée des successeurs de ces modèles.Les stocks de l'Apple Watch Series 3 sont encore bien fournis, mais ce modèle daté et incompatible avec watchOS 9 devrait bien disparaître la semaine prochaine. Rappelons qu'Apple devrait renouveler l'intégralité de sa gamme cette année avec une nouvelle Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 8 ainsi qu'un nouveau modèle haut de gamme avec un nouveau design qui pourrait prendre le nom d'Apple Watch Pro. La présentation aura lieu dans quelques jours, le mercredi 7 septembre