Les AirPods Pro 2 pourraient être présentés cette semaine

Apple devrait profiter de sa conférence de rentrée organisée ce mercredi 7 septembre pour dévoiler sa seconde génération d'AirPods Pro, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Les écouteurs haut de gamme d'Apple sont très populaires auprès des utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch, qui seront également renouvelés cette semaine : la rampe de lancement est donc idéale, d'autant plus que la fin de l'année approche avec les ventes des fêtes de Noël qui réussissent bien à ce type de produit.Mark Gurman avait un temps évoqué un nouveau design sans tiges externes, mais cela ne serait finalement pas le cas. La principale nouveauté résiderait dans l'intégration de la puce Apple H2 avec une meilleure connexion sans fil, une autonomie accrue et la compatibilité avec le Bluetooth 5.2 qui pourrait notamment permettre la prise en charge du format Lossless Audio (qualité sans perte) sur Apple Music. Il est également question d'une meilleure reconnaissance du port des écouteurs dans l'oreille et de nouvelles fonctionnalités de suivi sportif. Il y aurait enfin un nouveau boîtier de charge avec la prise en charge de la fonctionnalité Localiser. Le connecteur du boîtier serait toujours au format propriétaire Lightning, la bascule sur l'USB-C étant attendue pour l'année prochaine