Le casque Reality Pro d'Apple attendrait 2023

Le casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple devrait s'appeler Apple Reality Pro ou Apple Reality One : Apple a récemment enregistré ces deux marques qui pourraient correspondre à deux modèles de gammes différentes, la première correspondant sans doute au modèle le plus onéreux. Sur Bloomberg , Mark Gurman nous indique qu'Apple a déposé une nouvelle marque : « Optica », qui pourrait correspondre à un système d'optiques interchangeables bien que l'on ne puisse que spéculer à ce stade.

Concept par Marcus Kane

Selon les sources de Mark Gurman, nous allons en tout cas pouvoir spéculer encore quelques mois : Apple ne compterait pas présenter son casque lors de sa conférence de rentrée qui se tiendra ce mercredi et il faudra attendre 2023 pour le découvrir. S'agissant d'une toute nouvelle plateforme avec son propre système d'exploitation — qui s'appellera realityOS — il faudra qu'Apple dévoile son casque avec plusieurs semaines voire plusieurs mois d'avance sur sa commercialisation, le temps que les développeurs puissent s'y préparer. Selon Ming-Chi Kuo , il pourrait y avoir un Apple Event spécialement pour l'occasion en janvier prochain.