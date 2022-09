Écran toujours allumé : une batterie plus grosse sur l'iPhone 14 Pro

L'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro ne devrait pas grever l'autonomie de ce dernier, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . D'un côté, un nouvel écran OLED permettra un taux de rafraichissement capable de descendre à 1 Hz, au lieu de 10 Hz sur l'iPhone 13 Pro, ce qui permettra un affichage fixe beaucoup moins consommateur. Et d'un autre, Apple aurait anticipé tout problème en intégrant au téléphone une batterie plus grosse et plus capacitaire. Autrement dit, les utilisateurs qui désactiveront la fonctionnalité d'écran toujours allumé pourraient bien bénéficier d'une autonomie supérieure aux précédents modèles.

Rendu avec poinçon unique par Ian Zelbo

L'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro (et de l'iPhone 14 Pro Max) s'est fait repérer à de multiples reprises dans les versions bêta d'iOS 16 ces dernières semaines. On a notamment pu voir qu'Apple avait prévu des versions « veille » de ses fonds d'écran avec des visuels très foncés et ternes, dont l'affichage sera peu consommateur sur une dalle de technologie OLED. La fonctionnalité devrait afficher l'heure et les widgets de manière permanente, ainsi qu'un compteur optionnel pour les notifications ( en savoir plus ). La gamme d'iPhone 14 sera officiellement dévoilée ce mercredi 7 septembre