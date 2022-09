Apple aurait envisagé de supprimer la carte SIM de certains iPhone 14

Apple aurait envisagé de supprimer la carte SIM physique de certains modèles d'iPhone 14, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le changement ne concernerait pas tous les marchés, les opérateurs de certains pays ne prenant pas en charge l'eSIM dématérialisée, mais Apple serait prête à imposer cette transition dans les régions où cela est possible : reste à voir si ce sera dès cette année ou s'il faudra attendre l'année prochaine avec l'iPhone 15. Apple serait en tout cas déterminée à enterrer la carte SIM physique à moyen terme, et ses importantes parts de marché devraient lui permettre de forcer la main des opérateurs.

Le tiroir de carte SIM de l'iPhone 12 Pro Max, par iFixit

Ce n'est pas la première fois que cette rumeur fait parler d'elle : l'année dernière, MacRumors prévenait effectivement qu'Apple pourrait entamer la transition avec l'iPhone 14 Pro dès cette année, des discussions étant alors en cours avec certains opérateurs. On n'a plus eu de nouvelles depuis, mais on a en tout cas bien pu voir le tiroir de carte SIM sur les schémas industriels de l'iPhone 14 Pro : si la transition démarre bien cette année, il est donc certain qu'elle ne concernera pas tous les pays. Apple dévoilera sa gamme d'iPhone 14 ce mercredi 7 septembre