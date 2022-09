Les stocks de l'Apple Watch Series 3 s'amenuisent

Cela fait plusieurs jours que la quasi totalité des Apple Watch Series 7 et Apple Watch SE n'est plus disponible sur l'Apple Store en ligne, Apple affichant un laconique « Actuellement indisponible » qui nous indique que les stocks sont épuisés et que de nouveaux modèles seront bientôt là. Cela fait quelques jours que l'on constate cette situation un peu partout dans le monde, alors que l'Apple Watch Series 3 pouvait jusqu'ici toujours être commandée sans délai. C'est toujours le cas en France, mais pas dans d'autres pays où la montre d'entrée de gamme d'Apple n'est maintenant plus en vente. C'est par exemple le cas au Royaume-Uni, au Japon ou en Australie, et partiellement aux États-Unis.En bref, Apple vide les stocks de l'intégralité de sa gamme d'Apple Watch en amont de son événement de rentrée qui se tiendra ce mercredi 7 septembre . Cette année, Apple devrait présenter pas moins de trois modèles différents. En entrée de gamme, une mise à jour de l'Apple Watch SE devrait intégrer la puce S8 au lieu de la puce S5 tandis que l'Apple Watch Series 3 sortirait du catalogue. Il devrait ensuite y avoir l'Apple Watch Series 8 pour succéder à l'Apple Watch Series 7, avec quelques évolutions de routine et l'intégration d'un capteur de température corporelle. Enfin, Apple devrait lever le voile sur un tout nouveau modèle destiné à remplacer l'Apple Watch Edition en haut de gamme : possiblement appelée Apple Watch Pro, la nouvelle montre aurait un design différent, plus angulaire avec un châssis plus solide, une batterie plus importante et un écran plus grand