Des coques d'Apple Watch Pro en vadrouille ?

Mise à jour 14:25 :

Un fichier montrant l'Apple Watch Pro en 3D a été publié (lire : Un fichier CAD montre l'Apple Watch Pro en 3D).

Et si le design de l'Apple Watch Pro nous était partiellement révélé par les accessoiristes ? Des images de coques destinées à ce nouveau modèle haut de gamme sont apparus sur le web ces dernières heures : le premier a été partagé par UnclePan sur Weibo , le second par Sonny Dickson sur Twitter . Les deux suggèrent la présence d'un châssis moins recourbé qu'à l'accoutumée ainsi qu'un écran parfaitement plat. Autre évolution notable, les trous sur le côté gauche pourraient être destinés à un voire deux nouveaux boutons physiques, peut-être pour des fonctionnalités de suivi sportif. Il n'y a aujourd'hui qu'une simple fente pour le haut-parleur.Difficile d'en déduire plus à partir de ces coques : il faudra attendre la présentation de ce nouveau modèle ce mercredi 7 septembre pour en connaître tous les détails. L'Apple Watch Pro devrait remplacer l'Apple Watch Edition en haut de gamme : en plus des nouveautés déjà présentes sur l'Apple Watch Series 8 , elle présenterait un écran plus grand , une batterie plus capacitaire et des capteurs améliorés pour le suivi sportif.