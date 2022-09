Un fichier CAD montre l'Apple Watch Pro en 3D

Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'après les coques destinées à l'Apple Watch Pro , on découvre un fichier CAD qui dévoile la montre en question. C'est le site 91mobiles qui a publié les rendus 3D suivants, à partir d'un fichier qui provient sans doute d'un fabricant d'accessoires.Si ce fichier est bien authentique, l'Apple Watch Pro aurait donc bien un nouveau design avec plusieurs éléments différenciateurs de la gamme classique. En premier lieu, impossible de passer à côté de cette étonnante protubérance qui vient protéger les deux côtés de la couronne digitale et qui loge aussi le bouton latéral. Sur la tranche gauche de la montre, il y a trois petits trous pour le haut-parleur et un nouveau bouton dont l'utilité n'est pas connue. À l'arrière, les capteurs semblent moins proéminents que sur les modèles classiques. Et à l'avant, l'écran est parfaitement plat, protégé par le châssis sur ses côtés. Le châssis est vertical dans sa partie la plus haute, mais il conserve sa partie bombée en-dessous : voilà qui explique peut-être les rumeurs contradictoires sur le sujet.Le site 91mobiles rajoute une autre indiscrétion : il existerait un modèle de 49 mm, encore plus grand que le modèle de 47 mm évoqué jusqu'ici . Aujourd'hui, l'Apple Watch Series 7 est déclinée en deux tailles de 41 et 45 mm. Si cette information se vérifie, l'Apple Watch Pro ne devrait donc pas convenir aux petits poignets ! La présentation officielle de l'Apple Watch Series 8 et de l'Apple Watch Pro est prévue ce mercredi 7 septembre