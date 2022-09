Une hausse des prix de 120 € pour l'iPhone 14 ?

iPhone 14 : 1 029 € en 128 Go, 1 149 € en 256 Go et 1 379 € en 512 Go

iPhone 14 Max : 1 129 € en 128 Go, 1 249 € en 256 Go et 1 479 € en 512 Go

iPhone 14 Pro : 1 279 € en 128 Go, 1 399 € en 256 Go et 1 629 € en 512 Go

iPhone 14 Pro Max : 1 379 € en 128 Go, 1 499 € en 256 Go et 1 729 € en 512 Go

iPhone 13 mini : 809 € en 128 Go, 929 € en 256 Go et 1 159 € en 512 Go

iPhone 13 : 909 € en 128 Go, 1 029 € en 256 Go et 1 259 € en 512 Go

iPhone 13 Pro : 1 159 € en 128 Go, 1 279 € en 256 Go, 1 509 € en 512 Go et 1 739 € en 1 To

iPhone 13 Pro Max : 1 259 € en 128 Go, 1 379 € en 256 Go, 1 609 € en 512 Go et 1 839 € en 1 To

On le sait, les difficultés d'approvisionnement combinées à un euro faible devraient avoir un effet explosif sur les prix pratiqués par Apple en France. La gamme d'iPhone 14 qui doit être présentée demain ne devrait pas être épargnée, et le site iPhon.fr affirme avoir obtenu la grille tarifaire à venir d'une source jugée fiable.C'est une hausse de 120 € par rapport aux tarifs actuels de l'iPhone 13, et les prix débuteraient donc au-dessus de la barre psychologique des 1 000 € pour le modèle d'entrée de gamme, à 1 029 € pour l'iPhone 14 classique au lieu de 909 € pour l'iPhone 13 aujourd'hui. Rappelons qu'il ne doit pas y avoir de modèle mini cette année, et que le modèle 14 Max (ou 14 Plus ) de 6,7" n'a pas d'équivalent dans la précédente gamme.

Concept d'iPhone 14 Pro par MacRumors

Étonnamment, il n'y a pas de modèle de capacité de 1 To dans la liste partagée par nos confrères. Cela pourrait s'expliquer s'il s'agit d'une grille tarifaire partagée par un revendeur préparant la commercialisation de cette nouvelle gamme : le modèle de 1 To, peu populaire auprès du grand public et encore plus cher qu'auparavant, pourrait devenir une exclusivité de l'Apple Store. Nous serons définitivement fixés demain soir