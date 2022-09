Une puce A15 améliorée pour l'iPhone 14 ?

Seuls l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max devraient bénéficier des avancées de la future puce Apple A16 : en entrée de gamme, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max ( ou 14 Plus ) devraient toujours se contenter de la puce Apple A15. En juillet, Ming-Chi Kuo qui avait le premier à nous donner cette information précisait qu'il y aurait tout de même une amélioration avec le passage de 4 Go à 6 Go de RAM Aujourd'hui, le très sérieux Wall Street Journal apporte sa pièce à l'édifice en évoquant une puce A15, sans donner plus de détails : s'il ne s'agit pas simplement de la RAM, cette amélioration pourrait consister à passer de quatre à cinq coeurs graphiques pour un GPU 25% plus performant, comme sur l'iPhone 13 Pro aujourd'hui.Quoi qu'il en soit, les améliorations apportées à la puce de l'iPhone 14 devraient être relativement marginales et ce sont les modèles Pro qui seraient chouchoutés cette année. Cette segmentation inédite pourrait être reconduite l'année prochaine, l'iPhone 15 classique héritant alors de la puce A16 de l'iPhone 14 Pro alors que l'iPhone 15 Pro passerait à la puce A17. Apple dévoilera sa gamme d'iPhone 14 ce mercredi 7 septembre à 19h