Une nouvelle montre moins chère que l'Apple Watch SE ?

Ce mercredi, l'Apple Watch Series 3 prendra une retraite qui aurait méritée d'être moins tardive, alors qu'Apple devrait présenter une mise à jour de l'Apple Watch SE avec la puce S8 au lieu de la puce S5 en plus de l'Apple Watch Series 8 et de l'Apple Watch Pro en haut de gamme. Trois nouveaux modèles, mais des interrogations pour l'entrée de gamme : alors que l'Apple Watch Series 3 est aujourd'hui vendue à partir de 219 € et l'Apple Watch SE à partir de 299 €, Apple s'apprête-t-elle réellement à dévoiler une Apple Watch SE améliorée tout en abaissant son tarif pour conserver un prix d'appel agressif ?Selon le New York Times , ce ne serait pas le cas : Apple prévoirait un quatrième modèle qui serait moins cher que l'Apple Watch SE pour succéder à l'Apple Watch Series 3. Apple viserait notamment le très jeune public dépourvu de smartphone, mais que les parents souhaitent pouvoir contacter grâce à la connexion cellulaire de la montre. On ne sait pas quel serait le design de ce nouveau modèle (reprendrait-il l'écran rectangulaire de la Series 3 ?), et encore moins son nom, alors qu'aucune rumeur n'avait évoqué sa potentielle existence jusqu'ici. Fin du suspense demain soir à 19h