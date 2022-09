L'Apple Watch Pro se montre en rendus

Après la publication d'un fichier 3D et la confirmation par le journaliste Mark Gurman qu'il s'agissait bien de l'Apple Watch Pro, le designer Ian Zelbo s'est attaché, en collaboration avec Parker Ortolani, à créer un rendu 3D le plus fidèle possible aux standards d'Apple. Les images ci-dessous, qu'il a publiées sur Twitter , pourraient ainsi être très proches de ce qu'Apple nous dévoilera ce soir.On retrouve donc le nouveau design avec un écran totalement plat, l’excroissance qui vient protéger la couronne digitale et loger le bouton latéral, ainsi que le nouveau bouton avec les trous pour le haut-parleur sur le côté gauche. Ian Zelbo a-t-il visé parfaitement juste ? Rendez-vous ce soir à 19 heures !