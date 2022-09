Annonces : l'Apple Store ferme ses portes...

On ne sait pas trop si cette tradition a encore une justification technique, mais cela permet en tout cas à Apple de faire monter le suspense : à quelques heures de l'événement de ce soir, l'Apple Store vient de fermer ses portes pour être mis à jour ; les pages de présentation sont toujours en ligne mais il n'est plus possible d'acheter quoi que ce soit. S'il y avait encore le moindre doute, c'est le signe qu'il y aura des nouveautés qui seront ajoutées sur le site d'Apple ce soir.Parmi les annonces du jour, on s'attend principalement à la gamme d'iPhone 14 ainsi qu'à de larges annonces sur l'intégralité de la gamme d'Apple Watch. Il pourrait également y avoir une mise à jour pour l'iPad d'entrée de gamme et pour les AirPods Pro. Rendez-vous à 19 heures pour la présentation en direct sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV, sur YouTube et en français sur Consomac, puis aux alentours de 21 heures pour la réouverture de l'Apple Store et la découverte plus en profondeur des nouveautés... et de leurs tarifs en euros.