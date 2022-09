L'aventure continue : l'Apple Event en direct

18:17 :

Invétéré lève-tôt, Tim Cook « un Apple Event stellaire ».



Invétéré lève-tôt, Tim Cook a publié son habituelle photo pré-keynote il y a déjà plus de trois heures. Sans surprise, c'est une vue d'Apple Park. Le patron d'Apple promet



18:21 :

Comme souvent lors des événements d'Apple, Comme souvent lors des événements d'Apple, l'Apple Store en ligne a fermé ses portes cet après-midi, le temps d'être mis à jour. On pourra y découvrir les nouveautés de ce soir à l'issue de la conférence, ainsi que les prix en euros.



18:25 :

Après avoir eu droit au petit-déjeuner, les journalistes invités à l'événement patientent dans les jardins d'Apple Park et dans l'atrium du Steve Jobs Theater.



18:30 :

Plus que trente minutes d'attente !



18:36 :

Chose rare, Tim Cook est allé se mêler à la foule, acceptant de prendre quelques selfies avant d'aller se préparer pour la présentation.



18:41 :

Les invités commencent à prendre place dans le Steve Jobs Theater. Sur l'écran, on découvre une animation avec les étoiles ayant servi sur le carton d'invitation de l'événement.



Les invités commencent à prendre place dans le Steve Jobs Theater. Sur l'écran, on découvre une animation avec les étoiles ayant servi sur le carton d'invitation de l'événement.



18:44 :

On retrouve cette animation sur la retransmission vidéo qui vient de démarrer On retrouve cette animation sur la retransmission vidéo qui vient de démarrer sur le site d'Apple : les étoiles se déplacent circulairement pour former à chaque révolution le logo d'Apple.



19:00 :

Tim Cook est monté sur la scène du Steve Jobs Theater pour remercier tout le monde de sa présence : il annonce que la présentation de ce soir sera un film pré-enregistré mais qu'il sera bien possible d'approcher les produits à l'issue de la conférence.



19:01 :

La vidéo démarre avec un zoom vers la Terre depuis l'espace. On croise... un satellite !



La vidéo démarre avec un zoom vers la Terre depuis l'espace. On croise... un satellite !



19:01 :

Tim Cook prend donc la parole dans une vidéo enregistrée dans les jardins d'Apple Park.



Tim Cook prend donc la parole dans une vidéo enregistrée dans les jardins d'Apple Park.



19:02 :

« Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de trois produits » : l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch, trois produits qui sont interconnectés.



: l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch, trois produits qui sont interconnectés.



19:03 :

On commence par l'Apple Watch.



19:04 :

Une vidéo nous montre des messages de remerciements d'utilisateurs d'Apple Watch dont la vie a été sauvée par cette dernière.



Une vidéo nous montre des messages de remerciements d'utilisateurs d'Apple Watch dont la vie a été sauvée par cette dernière.



19:06 :

C'est... long.



19:07 :

Tim Cook passe la parole à Jeff Williams pour dévoiler les nouveaux modèles.



Tim Cook passe la parole à Jeff Williams pour dévoiler les nouveaux modèles.



19:07 :

Et voici l'Apple Watch Series 8 !



Et voici l'Apple Watch Series 8 !



19:08 :

Diedre Caldbeck va aller dans les détails.



Diedre Caldbeck va aller dans les détails.



19:10 :

La Series 8 apporte un nouveau capteur de température. Sumbul Ahmad Desai explique que la fonctionnalité avant tout destinée aux femmes, pour suivre leur cycles de menstruation.







La Series 8 apporte un nouveau capteur de température. Sumbul Ahmad Desai explique que la fonctionnalité avant tout destinée aux femmes, pour suivre leur cycles de menstruation.



19:11 :

La montre est capable de déterminer rétrospectivement la date d'ovulation en détectant les subtiles variations de température du corps.





La montre est capable de déterminer rétrospectivement la date d'ovulation en détectant les subtiles variations de température du corps.



19:13 :

La date d'ovulation est annoncée par une notification. D'éventuels décalages déclenchent également des alertes invitant à consulter pour détecter un éventuel problème.





La date d'ovulation est annoncée par une notification. D'éventuels décalages déclenchent également des alertes invitant à consulter pour détecter un éventuel problème.



19:13 :

L'application Santé permet de tout suivre dans le détail, le tout avec des réglages sur les données à suivre.





L'application Santé permet de tout suivre dans le détail, le tout avec des réglages sur les données à suivre.



19:14 :

Une autre nouveauté concerne la détection des accidents de voiture. Quand un crash est détecté, le service de secours est automatiquement contacté au bout de 10 secondes avec l'envoi de la géolocalisation.



Une autre nouveauté concerne la détection des accidents de voiture. Quand un crash est détecté, le service de secours est automatiquement contacté au bout de 10 secondes avec l'envoi de la géolocalisation.



19:15 :

Les capteurs de la montre ont été améliorés pour mieux détecter les impacts. L'accéléromètre pour mesurer jusqu'à 256 G, et le nombre de mesures par seconde est multiplié par quatre. Le GPS et le microphones sont également mis à profit.





Les capteurs de la montre ont été améliorés pour mieux détecter les impacts. L'accéléromètre pour mesurer jusqu'à 256 G, et le nombre de mesures par seconde est multiplié par quatre. Le GPS et le microphones sont également mis à profit.



19:15 :

La montre peut faire la différence entre quatre types d'accidents.



La montre peut faire la différence entre quatre types d'accidents.



19:17 :

L'Apple Watch Series 8 conserve une autonomie similaire au précédent modèle. Un nouveau mode d'économie d'énergie permet de pousser l'autonomie à 36 heures. Cette fonction sera proposée dès l'Apple Watch Series 4 avec watchOS 9.



L'Apple Watch Series 8 conserve une autonomie similaire au précédent modèle. Un nouveau mode d'économie d'énergie permet de pousser l'autonomie à 36 heures. Cette fonction sera proposée dès l'Apple Watch Series 4 avec watchOS 9.



19:18 :

L'Apple Watch Series 8 prendra en charge le roaming.





L'Apple Watch Series 8 prendra en charge le



19:18 :

Il y a quatre couleurs en aluminium, trois en acier, et des tas de bracelets pour aller avec.





Il y a quatre couleurs en aluminium, trois en acier, et des tas de bracelets pour aller avec.



19:18 :

Voici un résumé des nouveautés pour cette Apple Watch Series 8.



Voici un résumé des nouveautés pour cette Apple Watch Series 8.



19:19 :

Les tarifs en dollars américains sont inchangés, à partir de 399 dollars. Les précommandes seront lancées aujourd'hui et la montre sera officiellement disponible le vendredi 16 septembre.



Les tarifs en dollars américains sont inchangés, à partir de 399 dollars. Les précommandes seront lancées aujourd'hui et la montre sera officiellement disponible le vendredi 16 septembre.



19:20 :

Une vidéo de présentation est diffusée.



Une vidéo de présentation est diffusée.



19:22 :

On passe à l'Apple Watch SE. Cette montre plus abordable est mise à jour cette année. Le design évolue légèrement, notamment à l'arrière.





On passe à l'Apple Watch SE. Cette montre plus abordable est mise à jour cette année. Le design évolue légèrement, notamment à l'arrière.



19:22 :

La montre intègre les mêmes capteurs de mouvement que l'Apple Watch Series 8, et elle accueille également la même puce.



La montre intègre les mêmes capteurs de mouvement que l'Apple Watch Series 8, et elle accueille également la même puce.



19:23 :

Voici la fiche technique. Les prix baissent de trente dollars par rapport à l'ancien modèle, à partir de 249 dollars. Les précommandes seront lancées ce soir pour une disponibilité le vendredi 16 septembre.





Voici la fiche technique. Les prix baissent de trente dollars par rapport à l'ancien modèle, à partir de 249 dollars. Les précommandes seront lancées ce soir pour une disponibilité le vendredi 16 septembre.



19:25 :

On passe à un tout nouveau modèle qui a été spécialement pensé pour les sportifs : voici l'Apple Watch Ultra !





On passe à un tout nouveau modèle qui a été spécialement pensé pour les sportifs : voici l'Apple Watch Ultra !



19:26 :

Le châssis est en titane. Il entour l'écran pour le protéger des chocs. L'écran est le plus lumineux jamais utilisé sur une Apple Watch.





Le châssis est en titane. Il entour l'écran pour le protéger des chocs. L'écran est le plus lumineux jamais utilisé sur une Apple Watch.



19:27 :

Sur le côté gauche, il y a un nouveau bouton « d'action » personnalisable.



Sur le côté gauche, il y a un nouveau bouton « d'action » personnalisable.



19:28 :

L'autonomie peut monter jusqu'à 60 heures ! Il y a un mode nuit pour les cadrans.



L'autonomie peut monter jusqu'à 60 heures ! Il y a un mode nuit pour les cadrans.



19:29 :

Apple a mis au point de nouveaux types de bracelets plus adaptés à différents types de sports.







Apple a mis au point de nouveaux types de bracelets plus adaptés à différents types de sports.



19:29 :

Julz Arney donne des détails sur les nouveautés de l'Apple Watch Ultra.



Julz Arney donne des détails sur les nouveautés de l'Apple Watch Ultra.



19:30 :

Le GPS a été amélioré pour plus de précision.



Le GPS a été amélioré pour plus de précision.



19:30 :

De nouvelles données sont disponibles pour les sportifs.



De nouvelles données sont disponibles pour les sportifs.



19:31 :

Le bouton d'action permet de lancer des entraînements ou des étapes au sein de ceux-ci. Une future mise à jour logicielle permettra de détecter lorsque l'utilisateur fait des tours de pistes pour détecter automatiquement les temps de chaque passage.





Le bouton d'action permet de lancer des entraînements ou des étapes au sein de ceux-ci. Une future mise à jour logicielle permettra de détecter lorsque l'utilisateur fait des tours de pistes pour détecter automatiquement les temps de chaque passage.



19:32 :

Il y a une fonction pour retracer ses pas lorsque l'on est perdu.



Il y a une fonction pour retracer ses pas lorsque l'on est perdu.



19:33 :

Une puissante sonnerie (86 décibels) peut être activée en cas d'urgence.



Une puissante sonnerie (86 décibels) peut être activée en cas d'urgence.



19:35 :

L'Apple Watch Ultra peut mesurer la plongée sous-marine jusqu'à 40 mètres.



L'Apple Watch Ultra peut mesurer la plongée sous-marine jusqu'à 40 mètres.



19:35 :

Une application de plongée appelée Oceanic Plus est présentée.





Une application de plongée appelée Oceanic Plus est présentée.



19:36 :

L'Apple Watch Ultra en résumé. Elle a une taille de 49 mm !



L'Apple Watch Ultra en résumé. Elle a une taille de 49 mm !



19:37 :

L'Apple Watch Ultra, uniquement disponible en version cellulaire, est vendue 799 dollars. Elle sera en vente dès ce soir pour une disponibilité le vendredi 23 septembre.



L'Apple Watch Ultra, uniquement disponible en version cellulaire, est vendue 799 dollars. Elle sera en vente dès ce soir pour une disponibilité le vendredi 23 septembre.



19:38 :

Une vidéo de présentation est diffusée.



Une vidéo de présentation est diffusée.



19:40 :

Et voici la nouvelle gamme à son complet, l'Apple Watch Series 3 étant (enfin) sortie du catalogue.



Et voici la nouvelle gamme à son complet, l'Apple Watch Series 3 étant (enfin) sortie du catalogue.



19:41 :

On passe maintenant aux AirPods avec la présentation de la seconde génération d'AirPods Pro.



On passe maintenant aux AirPods avec la présentation de la seconde génération d'AirPods Pro.



19:42 :

Mary-Ann Rau présente les nouveautés de cette nouvelle génération.



Mary-Ann Rau présente les nouveautés de cette nouvelle génération.



19:43 :

Il y a une nouvelle puce H2. La qualité du son a été améliorée.





Il y a une nouvelle puce H2. La qualité du son a été améliorée.



19:44 :

L'audio spatial est amélioré pour s'adapter au physique de son utilisateur et offrir une expérience plus immersive.



L'audio spatial est amélioré pour s'adapter au physique de son utilisateur et offrir une expérience plus immersive.



19:45 :

La réduction du bruit ambiant est également améliorée grâce à la puce H2 et un meilleur placement des micros. Il y a également des embouts de taille XS pour une meilleure isolation passive dans les petites oreilles.





La réduction du bruit ambiant est également améliorée grâce à la puce H2 et un meilleur placement des micros. Il y a également des embouts de taille XS pour une meilleure isolation passive dans les petites oreilles.



19:45 :

Le mode transparence est amélioré pour s'adapter en fonction du contexte, en continuant par exemple à réduire les bruits désagréables.



Le mode transparence est amélioré pour s'adapter en fonction du contexte, en continuant par exemple à réduire les bruits désagréables.



19:46 :

Les boutons latéraux offrent désormais la possibilité de glisser le doigt vers le haut ou le bas pour adapter le volume.



Les boutons latéraux offrent désormais la possibilité de glisser le doigt vers le haut ou le bas pour adapter le volume.



19:46 :

Il y a six heures d'autonomie supplémentaire !



Il y a six heures d'autonomie supplémentaire !



19:47 :

Le nouveau boîtier de charge est maintenant compatible avec l'application Localiser. Il y a également un haut-parleur sur le boîtier.



Le nouveau boîtier de charge est maintenant compatible avec l'application Localiser. Il y a également un haut-parleur sur le boîtier.



19:47 :

Le nouveau boîtier peut maintenant être rechargé par le chargeur de l'Apple Watch.



Le nouveau boîtier peut maintenant être rechargé par le chargeur de l'Apple Watch.



19:48 :

Voici les principales nouveautés des AirPods Pro de seconde génération.



Voici les principales nouveautés des AirPods Pro de seconde génération.



19:48 :

Les AirPods Pro 2 seront vendus 249 dollars (pas de changement). Les précommandes seront lancées ce vendredi 9 septembre pour une disponibilité le vendredi 23 septembre.





Les AirPods Pro 2 seront vendus 249 dollars (pas de changement). Les précommandes seront lancées ce vendredi 9 septembre pour une disponibilité le vendredi 23 septembre.



19:49 :

On passe à l'iPhone 14... et l'iPhone 14 Plus !



On passe à l'iPhone 14... et l'iPhone 14 Plus !



19:50 :

Kaiann Drance va présenter les nouveautés de cette gamme. Importante nouveauté de cette année, il y a un grand modèle de 6,7" dans la gamme classique. Avant, il fallait opter pour le modèle Pro Max nettement plus onéreux.



Kaiann Drance va présenter les nouveautés de cette gamme. Importante nouveauté de cette année, il y a un grand modèle de 6,7" dans la gamme classique. Avant, il fallait opter pour le modèle Pro Max nettement plus onéreux.



19:51 :

Sans surprise, le modèle Plus récupère l'écran de l'iPhone 14 classique, simplement plus grand.



Sans surprise, le modèle Plus récupère l'écran de l'iPhone 14 classique, simplement plus grand.



19:51 :

Voici les coloris :



Voici les coloris :



19:52 :

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont équipés d'une version améliorée de la puce A15, celle qui était sur les modèles Pro l'année dernière avec un coeur graphique supplémentaire.



L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont équipés d'une version améliorée de la puce A15, celle qui était sur les modèles Pro l'année dernière avec un coeur graphique supplémentaire.



19:53 :

Caron Thor évoque les caméras de l'iPhone 14.



Caron Thor évoque les caméras de l'iPhone 14.



19:54 :

Un nouveau capteur principal de 12 mégapixels est équipé d'un capteur plus grand. En faible luminosité, Apple promet une amélioration de 49%.



Un nouveau capteur principal de 12 mégapixels est équipé d'un capteur plus grand. En faible luminosité, Apple promet une amélioration de 49%.



19:55 :

Il y a également une nouvelle caméra TrueDepth à l'avant. Là aussi, 38% d'amélioration en faible luminosité. Et il y a enfin un autofocus !



Il y a également une nouvelle caméra TrueDepth à l'avant. Là aussi, 38% d'amélioration en faible luminosité. Et il y a enfin un autofocus !



19:56 :

Apple annonce également une amélioration du traitement des photos en faible luminosité avec le Photonic Engine, qui sera disponible sur toutes les caméras.







Apple annonce également une amélioration du traitement des photos en faible luminosité avec le Photonic Engine, qui sera disponible sur toutes les caméras.



19:57 :

En vidéo, il y a un nouveau mode Action pour mieux stabiliser l'image en mouvement.



En vidéo, il y a un nouveau mode Action pour mieux stabiliser l'image en mouvement.



19:58 :

En ce qui concerne la connectivité, Apple améliore l'installation et le transfert des eSIMs.





En ce qui concerne la connectivité, Apple améliore l'installation et le transfert des eSIMs.



19:59 :

Le tiroir de carte SIM physique est éliminé sur les modèles vendus aux États-Unis !!! Les opérateurs vont s'adapter.



Le tiroir de carte SIM physique est éliminé sur les modèles vendus aux États-Unis !!! Les opérateurs vont s'adapter.



20:00 :

Comme sur l'Apple Watch, il y a une nouvelle fonctionnalité de détection de chute et d'accident de voiture.



Comme sur l'Apple Watch, il y a une nouvelle fonctionnalité de détection de chute et d'accident de voiture.



20:01 :

Ashley Williams évoque les utilisateurs qui se retrouvent en dehors de la zone de couverture... C'est la fonctionnalité satellitaire qui permet d'envoyer des messages d'urgence !







Ashley Williams évoque les utilisateurs qui se retrouvent en dehors de la zone de couverture... C'est la fonctionnalité satellitaire qui permet d'envoyer des messages d'urgence !



20:02 :

Il s'agit uniquement d'un service d'urgence. Seule contrainte : être en extérieur afin d'entrer en contact avec le satellite.



Il s'agit uniquement d'un service d'urgence. Seule contrainte : être en extérieur afin d'entrer en contact avec le satellite.



20:03 :

Il faut pointer vers le satellite, avec une fonctionnalité qui explique où pointer pour obtenir une connexion.





Il faut pointer vers le satellite, avec une fonctionnalité qui explique où pointer pour obtenir une connexion.



20:04 :

Apple a développé un algorithme pour diviser la taille des textos. L'envoi de chaque message peut prendre 15 secondes, jusqu'à quelques minutes dans les situations compliquées (dans une forêt, etc.).



20:05 :

Il y a une interface pour décrire son problème et l'envoyer de manière chiffrée à Apple qui contactera alors automatiquement les secours en donnant tous les détails.







Il y a une interface pour décrire son problème et l'envoyer de manière chiffrée à Apple qui contactera alors automatiquement les secours en donnant tous les détails.



20:05 :

La fonctionnalité sera disponible en novembre aux États-Unis et au Canada, et sera gratuite pendant deux ans.



La fonctionnalité sera disponible en novembre aux États-Unis et au Canada, et sera gratuite pendant deux ans.



20:06 :

Voici un résumé des nouveautés de l'iPhone 14 :



Voici un résumé des nouveautés de l'iPhone 14 :



20:07 :

L'iPhone 14 sera vendu à partir de 799 dollars, le même prix que l'iPhone 13 l'année dernière. L'iPhone 14 Plus sera vendu 100 dollars de plus.



L'iPhone 14 sera vendu à partir de 799 dollars, le même prix que l'iPhone 13 l'année dernière. L'iPhone 14 Plus sera vendu 100 dollars de plus.



20:08 :

Les précommandes seront lancées ce vendredi 9 septembre. L'iPhone 14 sera disponible le vendredi 16 septembre, l'iPhone 14 Plus le 8 octobre.





Les précommandes seront lancées ce vendredi 9 septembre. L'iPhone 14 sera disponible le vendredi 16 septembre, l'iPhone 14 Plus le 8 octobre.



20:08 :

Une vidéo de présentation est diffusée.



Une vidéo de présentation est diffusée.



20:11 :

On repasse à Tim Cook, qui parle logiquement de l'iPhone 14 Pro, avec son poinçon avec lequel Apple va jouer pour l'interface d'iOS !







On repasse à Tim Cook, qui parle logiquement de l'iPhone 14 Pro, avec son poinçon avec lequel Apple va jouer pour l'interface d'iOS !



20:12 :

La caméra TrueDepth évolue avec l'intégration du capteur de proximité derrière l'écran.



La caméra TrueDepth évolue avec l'intégration du capteur de proximité derrière l'écran.



20:13 :

Cette nouvelle zone noire s'appelle la Dynamic Island. Elle a sa propre limite physique, mais peut s'étendre selon les besoins de l'interface.











Cette nouvelle zone noire s'appelle la Dynamic Island. Elle a sa propre limite physique, mais peut s'étendre selon les besoins de l'interface.



20:14 :

Cette zone est accessible aux développeurs, qui peuvent inclure des informations en direct.



Cette zone est accessible aux développeurs, qui peuvent inclure des informations en direct.



20:15 :

L'écran de l'iPhone 14 Pro évolue avec des bordures plus fines qu'auparavant. La luminosité augmente, jusqu'à 2 000 nits en pointe.





L'écran de l'iPhone 14 Pro évolue avec des bordures plus fines qu'auparavant. La luminosité augmente, jusqu'à 2 000 nits en pointe.



20:16 :

Et l'écran toujours allumé est bien de la partie !



Et l'écran toujours allumé est bien de la partie !



20:16 :

Le rafraichissement de l'écran peut descendre à 1 Hz pour économiser de l'énergie, et l'interface s'adapte pour des contenus plus sombres.





Le rafraichissement de l'écran peut descendre à 1 Hz pour économiser de l'énergie, et l'interface s'adapte pour des contenus plus sombres.



20:17 :

Voici la fiche technique de l'écran :



Voici la fiche technique de l'écran :



20:17 :

L'iPhone 14 Pro intègre la nouvelle puce Apple A16. Elle est gravée à une finesse de 4 nanomètres pour gagner à la fois en puissance et en efficience énergétique.





L'iPhone 14 Pro intègre la nouvelle puce Apple A16. Elle est gravée à une finesse de 4 nanomètres pour gagner à la fois en puissance et en efficience énergétique.



20:20 :

La puce A16 intègre 4 coeurs de CPU pour la puissance, 2 coeurs de CPU pour les économies d'énergie, un Neural Engine de 16 coeurs, et un nouveau Display Engine pour la gestion de l'écran.



La puce A16 intègre 4 coeurs de CPU pour la puissance, 2 coeurs de CPU pour les économies d'énergie, un Neural Engine de 16 coeurs, et un nouveau Display Engine pour la gestion de l'écran.



20:20 :

Vitor Silva parle des caméras de l'iPhone 14 Pro.



Vitor Silva parle des caméras de l'iPhone 14 Pro.



20:21 :

Le capteur principal passe de 12 à 48 mégapixels ! Il est donc possible d'avoir des photos en très haute résolution, ou d'utiliser les pixels par groupe de quatre pour obtenir des clichés de 12 mégapixels bien mieux éclairés qu'auparavant.





Le capteur principal passe de 12 à 48 mégapixels ! Il est donc possible d'avoir des photos en très haute résolution, ou d'utiliser les pixels par groupe de quatre pour obtenir des clichés de 12 mégapixels bien mieux éclairés qu'auparavant.



20:22 :

Il y a donc une nouvelle option de zoom, à 2x en utilisant le capteur principal et pas le téléobjectif de 3x.



Il y a donc une nouvelle option de zoom, à 2x en utilisant le capteur principal et pas le téléobjectif de 3x.



20:23 :

Il est possible d'utiliser le format ProRaw à 48 mégapixels.



Il est possible d'utiliser le format ProRaw à 48 mégapixels.



20:24 :

Il y a également un meilleur ultra-grand angle, avec de grandes améliorations en faible luminosité et dans la prise en compte des détails.



Il y a également un meilleur ultra-grand angle, avec de grandes améliorations en faible luminosité et dans la prise en compte des détails.



20:25 :

Le flash est plus uniforme et deux fois plus puissant.



Le flash est plus uniforme et deux fois plus puissant.



20:26 :

Le Photonic Engine est également disponible sur l'iPhone 14 Pro pour améliorer le traitement des photos.



Le Photonic Engine est également disponible sur l'iPhone 14 Pro pour améliorer le traitement des photos.



20:26 :

Apple améliore également le mode cinématique avec la prise en charge de la 4K à 30 ou 24 images par seconde.



Apple améliore également le mode cinématique avec la prise en charge de la 4K à 30 ou 24 images par seconde.



20:26 :

Il n'y aurait pas de changement particulier dans l'autonomie, malgré la mise en place de l'écran toujours allumé.



Il n'y aurait pas de changement particulier dans l'autonomie, malgré la mise en place de l'écran toujours allumé.

Apple tient ce soir son traditionnel événement de rentrée ! À partir de 19 heures, Tim Cook et certains hauts responsables d'Apple vont monter sur la scène du Steve Jobs Theater d'Apple Park, à Cupertino, pour nous dévoiler le contenu de cet Apple Event surnommé « Far Out » en VO, ou « L'aventure continue » en VF. C'est la première fois depuis plus de deux ans qu'il y aura du public pour cette présentation, Apple ayant invité les journalistes il y a deux semaines. Le carton d'invitation présente une ambiance spatiale, qui fait peut-être références aux supposées capacités satellitaires des nouveaux modèles d'iPhone.Comme chaque année, il sera donc question de l'iPhone avec la présentation de la gamme d'iPhone 14, ainsi que de l'Apple Watch avec un large renouvellement de la gamme autour de l'Apple Watch Series 8, notamment avec une révision de l'Apple Watch SE et une toute nouvelle Apple Watch Pro en haut de gamme. Apple pourrait également présenter d'autres produits comme l'iPad 10 et la seconde génération d'AirPods Pro.Comme toujours, cet Apple Event est retransmis en direct sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube . Et comme à notre habitude, vous pouvez suivre cet événement en français à nos côtés sur cette page, qui se mettra à jour automatiquement tout du long de la présentation.