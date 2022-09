Apple lance de nouvelles Apple Watch Series 8, Ultra et SE

En entrée de gamme, Apple a enfin dit adieu à l'Apple Watch Series 3 qui n'est plus au catalogue aujourd'hui. Le nouveau modèle d'entrée de gamme est l'Apple Watch SE de seconde génération. Le design de ce modèle évolue en douceur avec le dos du boîtier qui est entièrement repensé. À l'intérieur, on passe de la puce S5 à la puce S8 pour plus de puissance et l'intégration de capteurs de mouvements améliorés, notamment pour détecter les accidents et envoyer sa géolocalisation automatiquement aux secours et contacts d'urgence si besoin. Concernant le tarif, il est en baisse aux États-Unis mais reste identique en France, à partir de 299 €. La montre peut-être commandée dès ce soir sur l'Apple Store et elle sera disponible le vendredi 16 septembre.Plus haut de gamme, l'Apple Watch Series 8 a droit à plus de changements. Pas dans le design qui reste identique à la précédente génération, mais à l'intérieur avec la puce S8, de nouveaux capteurs de mouvements (là aussi pour détecter les accidents) et un nouveau capteur de température. Avant tout destiné aux femmes, il permet de suivre le cycle d'ovulation et fournit une estimation rétrospective de l'ovulation, avec une vue complète du cycle menstruel, y compris la prédiction des règles. Autre nouveauté importante, l'Apple Watch Series 8 cellulaire prend en charge lepour un fonctionnement à l'international.Côté tarifs, l'Apple Watch Series 8 est proposée à partir de 499 € : c'est 70 € de plus que l'Apple Watch Series 7 qui n'est désormais plus vendue. Il y a des options en aluminium ou en acier, et un large choix de bracelets comme toujours. Les précommandes sont lancées dès ce soir sur l'Apple Store , pour une disponibilité le vendredi 16 septembre.L'Apple Watch Series 8 n'existe pas en version Edition en titane comme l'Apple Watch Series 7 l'année dernière, et c'est pour une bonne raison : il y a un tout nouveau modèle pour assurer le haut de gamme, avec un nouveau design et des fonctionnalités spécifiques : l'Apple Watch Ultra. C'est un modèle de grande taille avec un boîtier en titane léger et résistant : le boîtier est de 49 mm (au lieu de 45 mm pour le grand modèle d'Apple Watch Series 8) avec un nouveau design incluant une excroissance pour protéger la couronne digitale qui gagne en diamètre. Il y a un nouveau bouton Action personnalisable sur le côté gauche. L'écran, parfaitement plat, est protégé par le châssis sur ses côtés.L'Apple Watch Ultra reprend les améliorations de l'Apple Watch Series 8 et y ajoute un GPS double fréquence pour plus de précision, un profondimètre et une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres de profondeur, un écran deux fois plus lumineux (jusqu'à 2 000 nits en pointe), deux haut-parleurs plus puissants, une sirène (86 db, audible à 180 mètres) pour attirer l'attention, et une autonomie accrue à 36 heures (jusqu'à 60 heures avec un futur mode économie d'énergie).L'Apple Watch Ultra existe uniquement en version cellulaire, à 999 €, dans un seul coloris (et le bouton est forcément orange). Il y a trois options de bracelets conçus spécifiquement pour ce modèle : le boucle alpine, le boucle Trail et le bracelet océan. L'Apple Watch Ultra peut être commandée dès ce soir sur l'Apple Store et elle sera disponible le vendredi 23 septembre.