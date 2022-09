Apple dévoile l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro

iPhone 14 et iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Réorganisation de la gamme et hausse des prix

L'iPhone 14 de 6,1" ressemble comme deux gouttes d'eau à son prédécesseur : le design ne change pas pour ce modèle, tout comme l'écran qui est strictement identique à celui de l'iPhone 13. Cette année, pas de modèle mini : Apple a fait tout le contraire avec à la place l'iPhone 14 Plus, un grand modèle dans la gamme classique qui permet donc d'obtenir un écran de 6,7" sans basculer sur la gamme Pro. Il y a cinq coloris : le bleu (plus pâle que sur l'iPhone 13), le mauve qui remplace le rose, le minuit, la lumière stellaire et le rouge.À l'intérieur de l'iPhone 14, il y a toujours une puce Apple A15 mais pas exactement la même que l'année dernière : l'iPhone 14 hérite de la version plus musclée qui était utilisée sur l'iPhone 13 Pro, avec un coeur graphique en plus, tout en gagnant une heure d'autonomie. D'un point de vue plus technique, il y a également la prise en charge du Bluetooth 5.3 qui sera utile pour les AirPods Pro de seconde génération. L'iPhone 14 inaugure aussi une fonctionnalité de détection des accidents de voiture : il y a notamment un nouvel accéléromètre qui détecte les accélérations et décélérations extrêmes (jusqu’à 256 g), et un nouvel algorithme qui peut décider l'appeler les secours tout seul si son utilisateur ne réagit pas suffisamment rapidement.Apple a présenté une autre nouveauté très importante : la possibilité d'envoyer les messages d'urgence par satellite. C'est uniquement une fonctionnalité d'urgence : l'envoi peut prendre plusieurs minutes, il faut viser le satellite avec une certaine précision (toute une interface a été développée pour aider l'utilisateur à le faire), mais cela peut sauver des vies. Malheureusement, cette nouveauté ne concerne que les États-Unis et le Canada avec un lancement en novembre (et un service qui sera gratuit pendant deux ans). En France, la connexion satellitaire n'apparaît même pas sur la fiche technique, ce qui laisse supposer qu'Apple n'équipera de la puce nécessaire que ses modèles vendus en Amérique du Nord.Autre évolution cruciale, mais qui ne concerne cette fois que les États-Unis, Apple commence à enterrer la carte SIM physique en supprimant le petit tiroir de l'iPhone : il n'y a plus que l'eSIM, qui peut gérer plusieurs numéros à la fois et qui est programmable à la volée. Apple a amélioré le système d'inscription et de transfert de numéro en collaboration avec les opérateurs téléphoniques américains. Dans les autres pays, dont la France, le tiroir de carte SIM est toujours présent mais on sait donc que ses jours sont désormais comptés.Les autres évolutions de l'iPhone 14 concernent les appareils photos. Il y a un nouveau capteur principal de 12 mégapixels qui dispose d'un plus grand capteur et qui offrira de meilleurs résultats en faible luminosité (de 49% très précisément selon Apple avec une ouverture à ƒ/1,5 au lieu de ƒ/1,6). Alors que l'ultra grand-angle ne change pas, la caméra frontale évolue pour de meilleurs résultats en faible luminosité (ouverture de ƒ/1,9 au lieu de ƒ/2,2 sur l'iPhone 13), et il y a enfin un autofocus pour une bien meilleure mise au point.Tous les capteurs bénéficient de la nouvelle fonctionnalité Photonic Engine, qui utilise les différents capteurs de l'iPhone pour améliorer le traitement des photos en faible luminosité. Lors de la prise de vidéos, il y a enfin un nouveau mode Action pour mieux stabiliser l'image en cas de secousses ou de mouvements trop importants.En terme de tarifs, c'est la douche froide : si les tarifs n'évoluent pas aux États-Unis, la zone euro paie au prix fort la faiblesse actuelle de sa monnaie. En France, l'iPhone 14 sera vendu à partir de 1 019 € et l'iPhone 14 Plus à partir de 1 169 €. L'année dernière, l'iPhone 13 était vendu à partir de 909 €... Les précommandes seront lancées ce vendredi 9 septembre sur l'Apple Store . L'iPhone 14 sera disponible une semaine plus tard, le vendredi 16 septembre, alors que l'iPhone 14 Plus attendra le vendredi 7 octobre.En haut de gamme, Apple a également présenté l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, dont le design évolue peu à l'arrière (même si les appareils photos sont clairement plus volumineux) mais se reconnaît instantanément à l'avant avec l'abandon de la fameuse encoche, remplacée par un large poinçon qu'Apple surnomme Dynamic Island (une « île dynamique », littéralement). Il y a quatre coloris avec l'argent, un nouveau noir sidéral, l'or et le violet intense qui remplace le bleu.Pour la première fois, le capteur de proximité se retrouve directement derrière l'écran et permet donc de dégager de la place. Il n'y a plus qu'un poinçon pour les capteurs restants, avec une adaptation logicielle particulièrement futée : iOS 16 va jouer avec cette Dynamic Island pour l'agrandir, sur la largeur et/ou la hauteur, en fonction des besoins. Toujours sur fond noir pour que le poinçon se fasse oublier, les interfaces vont offrir de nouvelles possibilités aux développeurs pour que cette zone dynamique devienne indépendante de l'application utilisée.L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max reprennent l'ensemble des évolutions de l'iPhone 14, comme la détection des accidents, le Bluetooth 5.3 et la connexion satellite aux États-Unis et au Canada. L'autonomie gagne également une heure par rapport à l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. En revanche, la puce utilisée passe bien à une nouvelle génération avec la puce Apple A16, gravée par TSMC à une finesse de 4 nanomètres (5 nanomètres pour la puce A15) pour gagner en efficience énergétique et monter encore en puissance.L'écran évolue également : en dehors du petit changement de forme avec la Dynamic Island, la nouvelle dalle est plus lumineuse, capable de monter à 1 600 nits en pointe en HDR (au lieu de 1 200 nits sur l'iPhone 13 Pro) et même à 2 000 nits en extérieur. Les marges autour de la dalle sont légèrement réduites. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max offrent également une fonctionnalité d'écran toujours activé : lorsque l'iPhone est en veille, l'écran s'obscurcit pour préserver la batterie (il a alors un taux de rafraichissement de 1 Hz) mais il continue d'afficher l'heure, les widgets et les notifications à faible luminosité.Il y a enfin d'importantes avancées concernant les caméras, et notamment le capteur principal. Le grand angle passe en effet de 12 à 48 mégapixels, ce qui offre une résolution quatre fois supérieure aux anciens modèles. Le capteur est 63% plus grand, et Apple parle de capteur quad‑pixel : l'iPhone 14 Pro est capable de regrouper les pixels par groupe de quatre pour obtenir un cliché de 12 mégapixels qui captera bien plus de lumière. C'est ainsi le meilleur des deux mondes : soit une photo bien mieux définie de 48 mégapixels, soit une photo bien mieux éclairée de 12 mégapixels, ce qui sera pratique en faible luminosité. Le téléobjectif reste à 3x, mais l'iPhone 14 Pro gagne une option 2x qui fera appel aux mégapixels supplémentaires du capteur principal qui est de meilleure qualité.Apple promet également une nette amélioration de l'ultra-grand angle pour capter plus de lumière et de détails. Il y a aussi un flash plus uniforme et deux fois plus puissant. Le Photonic Engine, qui permet d'améliorer le traitement des photos en faible luminosité, est bien sûr de la partie, tout comme le mode Action pour mieux stabiliser l'image en mouvement. D'autres petites évolutions sont au programme : le mode cinématique avec la prise en charge de la 4K à 30 ou 24 images par seconde, le format ProRaw à 48 mégapixels...Pour ce qui est des tarifs, c'est la même déception que pour l'iPhone 14 classique : si les prix n'ont pas augmenté en dollars américains, c'est le cas en euros et pas qu'un peu. L'iPhone 14 Pro est en effet proposé à partir de 1 329 €, et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 479 €. L'année dernière, l'iPhone 13 Pro se vendait à partir de 1 159 € et l'iPhone 13 Pro Max à partir de 1 259 €... L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max pourront être précommandés sur l'Apple Store dès ce vendredi 9 septembre pour une disponibilité le vendredi 16 septembre.Suite à la présentation de ces nouveaux modèles, Apple a réorganisé le reste de sa gamme. Il y a toujours l'iPhone SE en entrée de gamme, mais son prix démarre désormais à 559 € au lieu de 529 € auparavant. Ensuite, l'iPhone 11 a disparu tout comme l'iPhone 12 mini et on passe directement à l'iPhone 12, dont le tarif ne change pas à 809 €. Même chose pour l'iPhone 13 mini qui est toujours à 809 €, et l'iPhone 13 qui est toujours à 909 €. Les prix d'Apple n'ayant pas changé, il est intéressant d'aller profiter des promos chez les revendeurs ( consulter notre comparateur ).