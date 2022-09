Apple présente ses AirPods Pro de seconde génération

Ils ressemblent beaucoup aux modèles de première génération, mais les AirPods Pro 2 se distinguent bien par la zone de capteurs qui se trouvent dans l'oreille : elle ne prend plus la forme d'une grille mais d'un simple cache noir. Cela n'empêche pas les AirPods Pro de seconde génération d'offrir des évolutions importantes à leurs auditeurs grâce à la nouvelle puce H2.Cette puce nettement plus puissante permet notamment d'améliorer la réduction du bruit ambiant, tout en améliorant le mode transparence pour continuer à filtrer certains bruits dérangeants (travaux, sirène, etc.). Elle prend également en charge le Bluetooth 5.3 pour une meilleure qualité audio et une meilleure efficience énergétique : les AirPods Pro 3 gagnent six heures d'autonomie pour un total de trente. Apple propose également l'audio spatial personnalisé à l'ergonomie de l'oreille de son utilisateur pour une meilleure immersion. Concernant l'usage des AirPods Pro, ces nouveaux modèles offrent une commande tactile sur leur tige : un léger balayage vers le haut ou vers le bas permet d'ajuster le volume. Apple promet également des haut-parleurs de meilleure qualité, et les AirPods Pro 2 gagnent une quatrième taille d'embouts pour les très petites oreilles (XS).Les AirPods Pro 2 sont livrés avec un nouveau boîtier de charge, compatible avec la fonction Localisation précise, équipé d'un petit haut-parleur afin d'être plus facilement localisé, et doté d'un petit système permettant d'attacher une dragonne. Nouveauté qui intéressera les utilisateurs d'Apple Watch, il est désormais compatible avec le chargeur des montres connectées d'Apple.Les AirPods Pro de seconde génération seont vendus 299 €, soit 20 € de plus que les précédents modèles qui sortent du catalogue ce soir. Les précommandes seront lancées sur l'Apple Store le vendredi 9 septembre, et les AirPods Pro 2 seront officiellement disponibles à partir du vendredi 23 septembre. Notez qu'Apple a profité de cette annonce pour revoir les tarifs des autres modèles à la hausse : les AirPods 2 sont passés de 149 € à 159 €, et les AirPods 3 de 199 € à 219 € alors qu'une nouvelle option est proposée à 209 € pour un boîtier qui perd la compatibilité avec la recharge sans fil.