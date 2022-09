iOS 16 et watchOS 9 seront disponibles le 12 septembre

Dans la foulée de l'Apple Event d'hier soir , Apple a officialisé les dates de sortie d'iOS 16 et de watchOS 9 , qui équiperont respectivement l'iPhone 14 et les nouvelles Apple Watch : ce sera le lundi 12 septembre, quelques jours avant la sortie des premiers appareils qui en seront directement équipés. Suite à la conférence, Apple a envoyé aux développeurs la version(RC) d'iOS 16 et de watchOS 9 : c'est cette version qui sera déployée auprès du grand public si aucun bug trop gênant n'est révélé dans les prochains jours. Il est probable que tvOS 16 , également disponible en version RC, soit aussi lancé lundi.Notez qu'Apple a prévenu que le lancement de la photothèque partagée iCloud est repoussé à une mise à jour ultérieure. Pour iPadOS 16, Apple a déjà prévenu qu'il faudrait patienter : il n'y aura pas de version 16.0 et Apple passera directement à iPadOS 16.1 en octobre. Apple a visiblement besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner la fonctionnalité Stage Manager... La sortie de macOS Ventura n'est également pas attendue avant le mois prochain.